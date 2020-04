Mauricio Zabalza: «Argentina hizo lo correcto en un mundo que no tiene la vacuna»

Hoy nos comunicamos con el periodista Mauricio Zabalza, quien se encuentra en Nueva York; una ciudad que está sufriendo gravemente las consecuencias del coronavirus. En primera persona contó cómo se vive la situación en el país estadounidense y también brindó su mirada en cuanto a las medidas tomadas en Argentina.

“Estamos complicados en el sentido de que lo diario paso a ser tema de cuidarnos. Dónde caminamos, qué puerta abrimos, qué tomamos de un supermercado, a cuánta distancia de las personas estamos. Nos pusimos obsesivos, algo que cambiara la vida para siempre”, indicó el periodista.

Pensando en la parte positiva de esta pandemia, desde el lado ambiental, manifestó “acá se ven fotos todo el tiempo donde se ve a los animales andar por sus lugares naturales. La naturaleza nos está dando una palmadita, diciéndonos que no somos los dueños de todo”. “Esto nos cambiara, aunque no sé si para bien. Creo que se va a discriminar mucho más a todos los que no son de su país. Una comunidad que la está pasando mal son los inmigrantes latinos. EE. UU. destina un dinero grandísimo para paliar la crisis y va a los residentes locales. Todos los trabajadores que son inmigrantes no reciben nada. No se van a morir de hambre porque por ejemplo en las escuelas dan tres comidas gratis, sin preguntarte nada. Pero porque en Nueva York son así con los inmigrantes. Pero creo que los gobiernos no se van a preocupar por ellos. Habrá una mirada hacia adentro y hasta discriminativa, cuando todo esto pase”, reflexionó Zabalza.

En cuanto a la enfermedad y los números estadounidenses, declaró “a cada hora cambian las cifras. Yo tengo un amigo periodista que falleció hace poco, otro amigo médico entubado. Hay miles de personas que tienen el virus y no se hicieron el testeo. Acá te dicen que si no tenes problemas respiratorios te quedes en tu casa y no están en la estadística de casos. Estoy seguro que en Argentina también pasa lo mismo. La gente se queda en su casa y no llama para decir me recupere. Los casos de muertos son reales, no los de contagiados”.

Ya pensando en la situación de Argentina y comparándolo con EE. UU., expresó “considero que lo que se hizo en Argentina es lo mejor que se podía hacer. Ojala se hubiese hecho lo mismo en Estados Unidos. Argentina hizo lo perfecto en un mundo que no tiene la vacuna. Esto puede ser muy largo, hasta el año que viene incluso. Ahora la imaginación tiene que venir a la mente de los gobiernos para ver cómo paliar la crisis”.

Finalmente contó cuáles son las medidas actuales en el país de Norteamérica. “A veces nos llegan mensajes donde nos preguntan si tenemos ideas para paliar la situación, que llamemos y nos sumemos, porque se están enfermando quienes trabajan en salud. Todos salimos de barbijos y sólo abren los supermercados y gasolineras. En los supermercados, de una manzana entera, sólo dejan entrar de a 5 personas. Y recomiendan que la gente se quede adentro, que no salgan. Acá se ve una imagen desoladora, no sale nadie”, cerró Mauricio en la nota.