Medio capitalino se hace eco de la solidaridad florense

Esta semana se publico en «Diario Argentino» -medio digital de C.A.B.A.- un hecho solidario por parte de vecinos florenses. Como hace tiempo lo anunciamos en FM Alpha, Aldo Valente entrega viandas de comida a 500 vecinos, en conjunto con la Parroquia Nuestra señora del Carmen y la Iglesia Evangélica AIEM. El medio capitalino se hizo eco de este hecho y publicó la siguiente nota:

El empresario pyme Aldo Valente, oriundo de la zona de Monte Grande, en el sur del gran buenos aires, cansado de los robos, hace 18 años tomo la decisión de emigrar a otros aires, para encontrar la paz que no tenía. El destino fue Las Flores, provincia de Buenos Aires.

Valente es un empresario del rubro de la carne, tiene una cadena de carnicerías en Las Flores y le da trabajo a 35 empleados.

Inquieto y solidario como pocos, ni bien se tomaron las medidas de aislamiento por el Covid- 19, tomó la decisión de hacer algo por sus vecinos, por esa gente que no tiene un plato de alimento, que realmente la están pasando muy mal.

El empresario fue a visitar a los titulares de las dos instituciones religiosas de la ciudad. Tuvo una reunión con Martín, el cura párroco de la Parroquia Nuestra señora del Carmen y, con Marcelo, pastor de la Iglesia Evangélica.

Las tres partes llegaron a un acuerdo «trabajar mancomunadamente», «codo a codo» y así fue.

En uno de sus comercios, Valente armó una mega cocina donde se lleva a cabo la preparación de los menú. Siempre con la colaboración de seis mujeres leonas dispuestas a no quedarse cruzadas de brazos en sus casas.

El empresario es el que elige que menú se va a preparar ese día, también es el cocinero y organizador del espacio donde se preparan las viandas.

Las primeras semanas se entregaban 200 raciones de comida, casa por casa. Comenzado el mes de mayo, las raciones llegaron a 500, y hay días que se incluye el postre.

Es admirable la forma en que están organizados. Está el grupo que se encarga de cocinar y de preparar las viandas en bandejas descartables, y las dos instituciones religiosas que se encargan de distribuir casa por casa el tan ansiado plato de comida.

En dialogo con Diario Argentino, el empresario Aldo Valente comentó: no se puede explicar con palabras lo que ciento por dentro, es inexplicable. Este trabajo lamentablemente no lo podemos hacer todos los días, es imposible, no nos da el tiempo, tampoco nos alcanzarían los alimentos. Nosotros cocinamos y entregamos viandas, los lunes, miércoles y viernes.

Son muy pocas las personas que donan mercadería, por eso casi siempre lo que se compra sale de mis bolsillos. También tengo 35 empleados que trabajan en mis comercios a los que debo mantener con mucho sacrificio, son parte de mi familia.

El apoyo incondicional de mi entorno familiar más intimo, es lo que me apuntala y me da las fuerzas necesarias para poder seguir con esta obra que me llena de amor, paz y de orgullo. Me dan ganas de seguir luchando y entregando cada día más y más. Sin el apoyo de mis hijos y de mi mujer esto sería una tarea poco sencilla.

Fuente: Diarioargentino.com