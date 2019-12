Mensaje de la Sociedad Rural Las Flores: La Política de la pobreza

Desde La Sociedad Rural de Las Flores reconocemos el problema de la pobreza y advertimos que de modo ininterrumpido se ha ido incrementando desde hace décadas y con los distintos gobiernos. Nuestro aporte siempre ha sido perfeccionar y saber adaptar nuestros sistemas productivos para intentar producir cada vez más alimentos y de este modo crear riqueza para nosotros y el resto de la sociedad.

El campo Argentino produce alimentos para 400 millones de personas, y tiene una carga impositiva del 60%, esto quiere decir que el estado obtiene recursos del sector para alimentar 240 millones de personas. Las nuevas medidas implementadas hacen que esta ecuación empeore. Y su consecuencia es previsible: Menos producción de alimento, menos trabajo para todos los actores de esta cadena, menos oportunidades y más pobreza.

El tamaño del Estado aumenta junto con el tamaño de la pobreza. El 50% del costo de los alimentos son impuestos, si estructuras estatales, políticos y muchos actores intermedios como algunos gremios decidieran dejar a un lado sus privilegios, los alimentos serían más baratos. El esfuerzo de las personas que realizan una actividad de modo autónomo se ve flanqueado por la presión impositiva, regulaciones absurdas, competencia desleal, cambio de reglas de juego y por embates sin sentido de gente que no produce, que no comercia, que no paga sueldos y que no arriesga su capital, muchos que cobran sin trabajar, y desde el anonimato sacan proclamas políticas en épocas difíciles donde debería premiar el diálogo y la cautela.

Nadie niega la mala nutrición, como nadie niega que hay estructuras familiares de 4 generaciones en situación de pobreza, nadie niega que más de la mitad de los chicos menores a 18 años son pobres y nadie niega que esto impactará en el perfil de sociedad que vivirán nuestros hijos y que hay que tomar medidas al respecto. Importunar al que trabaja, al que tiene un comercio o una pyme no es el camino.

La incapacidad más grande de una persona es pedir esfuerzos a terceros sin haber agotado su esfuerzo propio, sin haber analizado su entorno, identificar recursos que se malgastan, licencias inoportunas o cargos sin sentido, recursos que podrían servir de modo directo en la compra de alimentos. Una verdadera obligación moral es denunciar estos hechos y no ser cómplice.

La pobreza se expande por la falta de trabajo y educación. Durante años hemos presenciado una notable falta de empatía por parte de dirigentes gremiales que, con sus medidas de fuerza, comprometen el aprendizaje con paros recurrentes y complicando a las familias. Medidas que no se corresponden con erradicar la pobreza toda vez que la educación es uno de los pilares fundamentales para dotar de herramientas a los más vulnerables. Nuestra obligación para combatir la pobreza es producir más alimentos, invertir más, dar más trabajo. El campo tiene potencial para abrir el abanico de actividades productivas, energías renovables, turismo y servicios. El campo produce enormes recursos y nutre con una importantísima proporción de ellos a todos los niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional.

El campo alimenta de recursos a todos los actores intermedios, contratistas, transporte, servicios, profesionales y comercio. Todo bajo el riesgo e iniciativa de cientos de productores locales. Atribuirle al campo la obligación de compartir y asistir cuando ya contribuye con más del 60% de sus ingresos o tildar a la SRLF el desconocimiento de la realidad que está viviendo parte de nuestro pueblo solo puede ser una idea de alguien que no conoce el campo, no conoce lo rural, no conoce la importancia en nuestra economía local, no conoce el esfuerzo que realizan nuestros productores y trabajadores rurales y solo tiene intenciones de mantener sus privilegios con agresiones políticas que en nada contribuyen a mitigar el problema.

Sabemos que hay dirigentes que trabajan incansablemente por sus agremiados, construyendo puentes con honestidad para aportar en la construcción de una sociedad mejor. Lamentamos que otros usen estructuras institucionales para canalizar sus resentimientos personales.

COMISIÓN DIRECTIVA