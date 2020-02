«El no tener mujer no origina a un violador»

En una charla de casi 30 minutos, conversamos con el cura párroco llegado a Las Flores en noviembre del año pasado, Martin Ripa. Oriundo de Cachari el sacerdote no esquivo en tocar todos los temas que se le consultaron y responder con una apertura llamativa.

Recordando un poco la conferencia prensa que dio el 5 de noviembre, en el que el cura manifestó: «Saludos a todos los narcotraficantes, manifiesto por los medios que no me van a tener de amigo». Es un tema delicado un tema grave que acontece en nuestra sociedad y que evidentemente yo no soy ningún especialista ni tampoco soy la policía, pero sufro con él, con la familia que sufre cuando tiene un hijo con esta situación. Acompaño situaciones así y entonces trato de no ofender a la víctima. Sobre las iglesias formales, de escritorio y misioneras manifestó. «La pobreza no es solamente económica, ejemplo también esta la soledad de personas mayores, por ejemplo de madres solas o de personas por las cuales yo puedo hacer algo…! Ante un tema delicado y los hechos que se van conociendo semana a semana ..”Abusos en la iglesia” expresó “Lamentablemente hay muchos que intentan tapar como para que no se vean el caso de los abusos sexuales en la iglesia, por eso reflexiono con respecto a esto porque es un tema delicado, en todo el mundo, todos los días, todas las semanas se conocen nuevos hechos aberrantes. Se utiliza la pedagogía, el conocimiento, la capacidad de un sacerdote con su teología para llegar a los menos capaces, es un horror. Es, muy triste para nosotros como iglesia, nos avergüenza totalmente y te agradezco que me lo preguntes, digamos que pueda hablar de esto también…¿ no? no hay palabras para justificar, hemos observado y probablemente seguiremos observando las posturas, psicológicamente defensivas que buscan pretextos.»

«¿Qué pasa con el colegio católico San Miguel se hace cargo como representante legal?» «La verdad que no. Me interesa el trabajo con las personas, los docentes, los padres, los alumnos, pero ya después toda la parte administrativa y legal probablemente tenga que hacerlo. Y no pasa justamente por ahí, sino por poder acompañar a los alumnos. Yo también quiero estar abierto, digamos no encapsular solamente en el colegio ni en ninguna institución católica, sino para servicio de toda la población, Yo soy el párroco también de los que no creen en nada ¿entendés? y estoy al servicio de todos.»

«De pronto puede dar este salto en el articulado el celibato, para que los curas puedan tener su esposa y tener familia, Yo creo que es una necesidad, pero los curas dicen que no tienen tiempo.» Es verdad, pero es más profundo que eso. Cree que va a dar este salto? no, porque después el cura va a querer tener 3 mujeres, o el hijo del cura va a vender droga en la iglesia. Aparte no se puede poner en riesgo otras cosas como que el cura puede ser infiel. Aparte el no tener mujer no origina a un violador…»