Nuevos casos de Covid-19: «No sabemos quién puede tener el virus. Cualquiera puede contagiar»

En la madrugada de hoy se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en nuestra ciudad, quedando con estos, tres activos hasta el momento. En la conferencia de prensa que brindaron el intendente, Alberto Gelené y el Secretario de Salud, Juan Tibiletti, se dieron detalles de los nuevos casos y las medidas a tomar de ahora en más.

A partir de recibir la confirmación de los resultados positivos, “hicimos el seguimiento de todos los contactos estrechos, potenciales o con posibilidad de contagio, tarea que en casos anteriores se desarrollo con efectividad”, destacó el intendente. Además comentó que “por los trabajos que tienen estas dos personas, aparte de informar, amerita recomendar, en función de la circulación del virus en la ciudad, tener en cuenta las normas de prevención como no compartir mates, vasos y demás utensilios. Además de usar el tapaboca en todas las actividades y mantener la distancia”.

“Tenemos que pensar que cualquier personas nos puede contagiar. Por eso hay que tomar recaudos para poder seguir transitando con las actividades que tenemos”, sostuvo el intendente.

Juan Tibiletti, agregó “son tres casos los que tenemos activos. Los últimos son dos personas menores de 60 años, sin factores de riesgo, aislados desde el miércoles cuando se hizo el hisopado. Están en buen estado de salud y sin complicaciones”. “La realidad es que ha habido muchos contactos. Y puedo asegurar que probablemente tengamos más casos, en el transcurso de estas semanas. Más allá de que por sus tareas laborales tenían que compartir espacio con otra gente. El virus está en nuestra ciudad. Cualquier persona que tengamos al lado puede ser un caso positivo o un contacto estrecho y no lo sabemos”, enfatizó el médico.

También informó que todas las personas que se hisoparon en días anteriores era gente que vivía en nuestra ciudad, que no tenían relación con los casos anteriores y que no habían estado fuera de Las Flores. “Eso significa que no sabemos quién puede tener el virus. Cualquiera puede tenerlo. No podemos compartir nada, cuidemos a nuestros mayores”.

Por último comentó que en el transcurso de la madrugada y esta mañana se han realizado entre 4 y 5 hisopados a contactos estrechos por tener síntomas.

