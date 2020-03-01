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Obsequio coop. Hospital para Laura Scaroni

Obsequio coop. Hospital para Laura Scaroni

01 marzo, 2020
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GRAN OBSEQUIO FINAL
ASOC. COOP. HOSPITAL ZONAL GRAL. LAS FLORES
SORTEO REALIZADO EL 29 DE FEBRERO DE 2020 POR QUINIELA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PRIMER OBSEQUIO:
UNA CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PUEYRREDON Nº 61

Nº 4024 – LAURA NOEMI SCARONI – MORENO 261

SEGUNDO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN VIAJE A CATARATAS DEL IGUAZU
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $60.000.-
Nº 9652 – VANINA PENELLA – Bº LAS FLORES C/61

TERCER OBSEQUIO:
1º OPCION: UNA MOTO ZANELLA ZB 110
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $30.000.-
Nº 3398 – IRMA MASENCIO – Bº 25 DE MAYO C/72

CUARTO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN TV LED 43” PHILIPS
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $20.000.-
Nº 6696 – FLORENCIA GIACOIA – GRAL. PAZ 136

QUINTO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN HORNO PIZZERO
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $15.000.-
5º – 3493 – ALEJANDRO LOUSTANAU – DORREGO 108

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