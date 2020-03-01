Obsequio coop. Hospital para Laura Scaroni

GRAN OBSEQUIO FINAL
ASOC. COOP. HOSPITAL ZONAL GRAL. LAS FLORES
SORTEO REALIZADO EL 29 DE FEBRERO DE 2020 POR QUINIELA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PRIMER OBSEQUIO:
UNA CASA HABITACION UBICADA EN CALLE PUEYRREDON Nº 61
Nº 4024 – LAURA NOEMI SCARONI – MORENO 261
SEGUNDO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN VIAJE A CATARATAS DEL IGUAZU
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR DE $60.000.-
Nº 9652 – VANINA PENELLA – Bº LAS FLORES C/61
TERCER OBSEQUIO:
1º OPCION: UNA MOTO ZANELLA ZB 110
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $30.000.-
Nº 3398 – IRMA MASENCIO – Bº 25 DE MAYO C/72
CUARTO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN TV LED 43” PHILIPS
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $20.000.-
Nº 6696 – FLORENCIA GIACOIA – GRAL. PAZ 136
QUINTO OBSEQUIO:
1º OPCION: UN HORNO PIZZERO
2º OPCION: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR DE $15.000.-
5º – 3493 – ALEJANDRO LOUSTANAU – DORREGO 108