Olavarría: el intendente Galli dijo que no se vacunará contra el Coronavirus

«No me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo, no tengo comorbilidades, me cuido, y la verdad es que todavía no veo claro el resultado de las vacunas. Prefiero también que se la aplique una persona de riesgo antes que yo», señaló el intendente de la vecina localidad. El intendente no confirmó que en las semanas previas a la campaña de vacunación su administración impulse una campaña pro vacunas, y al mismo tiempo salga al paso de las fake news que han proliferado en su contra: «No lo hemos analizado y no podemos apurarnos porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, y aún restan algunas preguntas a responder». Sin posibilidad de escapar del discurso de Larreta, Kicillof o el mismo presidente Alberto Fernández, el intendente Galli afirmó que para esta pandemia de coronavirus que atacó en 2020 ha debido «afrontar algo muy distinto a todo y para lo que no teníamos referencias de lo que habían hecho nuestros antecesores en una situación similar. Acá no había nadie para preguntarle que haya vivido algo así en un siglo de historia. Se trató de un desafío que ha dejado mucho aprendizaje».

«Nos pasó una película de ciencia ficción que habíamos visto mil veces, pero nunca pensamos que se iba a escapar de la pantalla» dijo.

«Uno empieza a analizar cómo se dio todo, que salió desde China, que no se sabe si fue desde un laboratorio o una sopa de murciélagos, cosa que nunca vamos a conocer porque no hay demasiada apertura de datos por parte del gobierno chino. Por cómo se fue dando y cómo se fue propagando, parece una película» agregó.

Como dato positivo, dentro todo lo malo que implicó la pandemia, Galli destacó que «nos fortaleció como equipo. A mí me hizo crecer mucho en lo personal, pero no es momento de hacer un balance definitivo porque hay que esperar la llegada de la vacuna, qué acontecerá el próximo semestre, si tendremos o no una segunda ola como está sucediendo en otras partes del mundo».

«Después del mes de octubre, que fue el más bravo de todos, venimos con una curva que ha bajado considerablemente y con la expectativa de sostener esa baja pensando que llegan las fiestas, que es un tiempo del año en que la gente irremediablemente se va a juntar» pronosticó el jefe comunal.

Estos números bajos que surgen de los últimos partes, que han revertido el alza preocupante de cinco o seis semanas atrás, sugieren para Galli «una meseta baja. Tenemos proyectada una suba de casos para fines de diciembre y enero, pero el pico de octubre esperemos que no se repita hasta por lo menos bien entrado el otoño».

«Nosotros seguiremos con el RTA, el lunes pondremos en marcha la quinta etapa, haciéndolo todos los días, testeando a la mañana en el Hospital y por la tarde en el Paseo de la Salud, porque con esto tratamos de guardar antes de las fiestas a la mayor cantidad de positivos posibles y que los positivos por lo menos estén aislados en Navidad y Año Nuevo. Descansaremos 24 y 25, lo mismo para 31 y primero, pero la idea es continuar con este testeo intensivo» adelantó.

Galli calificó al RTA como la mejor herramienta utilizada por su administración en esta pandemia. (fuente: Diario El Popular)

Comparte esto: Tweet