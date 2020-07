Orden del Día: Sesión 17 de Julio

Orden del Día, Sesión Ordinaria viernes 17 de julio a llevarse a cabo a las 9 hs en el

Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

Comunicaciones del DE

3. Expte DE 75, P ordenanza, convenio Ministerio de Hacienda y Finanzas,

otorgamiento aporte no reintegrable para financiar servicios básicos de salud,

bienestar social, educación y obras de infraestructura urgentes.

4. Expte DE 77, P ordenanza, eximición cuota 4 de la Tasa Seguridad e Higiene.

Comunicaciones Oficiales

5. Expte CPH 71, declaración bienes patrimoniales edificio ex Pontiggia y La

Fraternidad.

Asuntos de Vecinos

6. Expte V 72, imposición de nombre a plaza barrio Los Cardales.

7. Expte V 74, solicitud realización lomo burro Alsina previa intersección Ceretti.

DESPACHO DE COMISIONES

Comisión Plenaria

8. Expte FTxLF 70, P decreto, gestión reunión con directivos Cooperativa Electricidad.

9. Expte V 54, P resolución, gestiones posibilidad cobro jubilados en domicilio.

10. Expte V 53, P resolución, solicitud gestión posibilidad asfalto en B° Las Flores.

11. Expte FTxLF 62, P decreto, adhesión P. ley interés provincial donación plasma.

12. Expte JxC 69, P decreto, resp. Comunicación 5, convenio asistencia financiera.

13. Expte DE (JxC 34), P decreto, resp. Comunicación 3, informe varios puntos

secretaria obras públicas.

14. Expte V 56, P decreto, acompañamiento petitorio LATAM.

15. Expte DE 68, P ordenanza, autorización uso espacio público.

16. Expte JxC 64, P resolución, relleno sendero en Parque Plaza Montero.

17. Expte (JxC 43), P decreto, resp. Comunicación 7, informe varios puntos secretaria

desarrollo social.

Comisión Legislación

18. Expte DE 286, P resolución, modif art. 102 de ordenanza fiscal e impositiva.

19. Expte JxC 37, P ordenanza, actualización ordenanza referida a información pública.

20. Expte FTxLF 49, P ordenanza, adhesión ley 15.173 emergencia genero Pcia Bs As.

Proyectos de Ordenanza

21. Expte JxC 73, creación programa “Te acompaño” en área deportes.

22. Expte JxC 79, creación programa “Góndola Florense” estimulación consumo

productos florenses.

Proyectos de Decreto

23. Expte JxC 78, intervención del gobernador resolución conflicto IOMA y la

Agremiación Medica Platense.

24. Expte FR y FTxLF 80, adhesión p. ley modif código penal tipificar como vandalismo

rural a daños contra silos, tolvas o silobolsas.

25. Expte FTxLF 82, declarar de interés legislativo la red de “emprendedores

florenses”.

26. Expte JxC 86, gestión reunión con jefa de Pami.

27. Expte JxC 84, reglamentación por parte del Ejecutivo Nacional de la Ley 26.816,

régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.

Proyectos de Resolución

28. Expte FTxLF 83, campaña de difusión para fomentar uso de bolsas reutilizables

29. Expte FTxLF 81, acompañamiento a familia de Facundo Astudillo Casto en el

esclarecimiento de su desaparición.

30. Expte GEN-1P 76, habilitación sala de estudio digital para uso de tecnología en el

marco de cuarentena.

31. Expte JxC 85, realización prueba piloto apertura rubro gastronómico.