A partir de mañana se podrá trotar, caminar y andar en bicicleta de 14 a 17 hs. casi sin restricciones

En una conferencia digital retrasada en más de una hora y media, el intendente Alberto Gelené secundado por el secretario de gobierno Javier Di Giano y el secretario de Salud Juan Tibiletti, expresó que: “más allá de las duras medidas a nivel nacional apuntadas a las grandes urbes, y considerando de que nuestra ciudad no ha tenido casos y que solo hay uno en estudio, a partir de mañana domingo se podrá, caminar, trotar y circular en bicicleta en forma individual o acompañados de convivientes, con tapabocas respetando el distanciamiento social.También en bicicleta será en el ámbito rural, o pista de ciclismo.

Con respeto a la laguna, “en el circuito” se habilitan caminata, trotes, “no ciclismo” de lunes a domingos y los días sábados domingos y feriados no se podrá ingresar en auto y se realizará con una supervisión desde la secretaría de deportes dejando de lado la limitación por numero de documento. Por otro lado aclaró que no se podrá usar la ruta nacional, provincial. Por el lado de la secretaria de salud, el el Dr. Tibiletti expresaba. «todas estas medidas son para que podamos mejorar la salud psicofísica, y es porque nos hemos comportados como sociedad de buena manera, la realidad es que nuestro país esta comenzamos a tener más casos en la curva ascendente, la duplicación de los casos es mas seguida, este virus va a entrar a nuestra ciudad, y más que nunca tenemos que tener cuidados…, por más esfuerzos que hagamos desde los controles de accesos, pero si como sociedad no somos respetuosos del distanciamiento, del lavado de manos, el uso del tapaboca, esto es la única forma que lo podemos evitar. Cuando entre el virus a nuestra ciudad va a ser que mucha gente se contagie si no somos respetuosos de estas medidas, es responsabilidad de todos. Debemos considerar a este virus es un enemigo invisible.