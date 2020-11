“Paso Básico” pisa fuerte

El profesor y artesano Pablo Ailan y su esposa Miryam Benavidez titulares de “PASO BASICO” participaron de un certamen a nivel nacional “La Rioja reúne a valores del País” en el mismo, lograron el 2do lugar en pareja de baile tradicional.

-“Paso básico en este momento está en standby, vimos los protocolos a seguir, tal vez la semana que viene se puede seguir en espacios abiertos, los chicos no están recibiendo clases, solo algunos videos que se mandan por Whatsapp.”-

Sobre el Certamen de La Rioja: -“En el principio de la pandemia, allá por abril y mayo se empezaron a hacer los certámenes que antes eran presenciales, ahora se empezaron a hacer con modalidad virtual, uno graba el video, se manda, un jurado previsto lo evalúa, y se premia; también por Julio hemos logrado un 3er puesto y una mención especial, y en estos dos últimos de la semana pasada, “La Rioja reúne los valores de casa” se llama el certamen, hemos logramos un 2do premio en la categoría Pareja de Danza Tradicional, eran 48 parejas de todo el país. También participamos en Tucumán, es un certamen en el que solo participan personas desde 38 hacia delante, en este certamen se eligen las mejores parejas en categoría Adultos Añoranza del país, había aproximadamente 60 parejas, logramos clasificar y quedamos entre las 6 mejores del país. “-

-“Hay certámenes en los que a veces no participamos y que te permiten usar un video que ya hayas grabado, pero a nosotros no nos gusta hacer eso, estamos continuamente renovándonos, eso no me parece porque algo para mejorar siempre tenes, los hemos grabado en el Rancho Pampa, o en la glorieta, también en mi casa.”-

-“Somos de Las Flores, y eso es lo que queremos resaltar.”-

Paso básico: -“Vamos a tratar de dirigirnos a la dirección de cultura para que nos den los permisos así aunque termine el año, se pueda practica para el año que viene.-“

-“Para el primero de mayo, hicimos el primer certamen presencial, lo hemos titulado para hacerlo a nivel nacional algún día, el certamen es de la zamba bonaerense y del malambo sureño pero por la pandemia se tuvo que suspender, así que este mes hemos decidido hacerlo de forma virtual como lo están haciendo la mayoría de las instituciones, y este fin de semana estamos reuniendo los videos, el 7, 8 y 9 de este fin de semana se envían , y el 15 es la final, se pasan por Youtube o Facebook, lo evalúan los jurados, y luego se premian.”-

-“Estamos en preparativos para grabar un video para mandar a un certamen en conjunto danza tradicional con algo de la virgen del valle de Catamarca.”-

