Pedrito continúa estable después de la operación

Agustina Pérez, mamá de Pedrito, niño de 3 años que se encuentra internado en el Hospital Garrahan estuvo en comunicación telefónica con la radio. Contó cómo se encuentra su hijo actualmente y explicó precisamente la causa del accidente.

«Ahora estoy un poco más tranquila que estos días anteriores. Él está en estado grave pero estable, va a progresar de a poco porque es una operación compleja, cuatro horas», manifestó.

Recordando cómo sucedió el hecho, el pasado lunes, declaró «estábamos en el muelle sentados. Se hizo para atrás y se golpeó la cabeza. Empezó a llorar de dolor y vomitaba. En la moto se iba durmiendo, mientras que yo le decía que no se duerma. Cuando llegamos a mi casa lo cambie porque tenía la ropita vomitada y lo lleve al hospital en auto, donde siguió vomitando». «Enseguida me atendió la Dra. Noelia González, le puso un cuello y lo llevó a la tomografía. De ahí, a la una de la mañana lo derivaron al Garrahan (…) después de la tomografía me dijeron que la hemorragia no fue por el golpe, esto le podría haber pasado en cualquier momento, fue ahora pero podría haberle pasado de grande» .

Finalmente, ante los mensajes que le llegan de los ciudadanos y ante las largas cadenas de oración, expresó «estoy muy agradecida, la ciudad es muy solidaria. Me dejan sin palabras. Trato de responder todos los mensajes porque no quiero ser descortés, pero a veces agarro el celular tarde. Estoy muy agradecida a todos».