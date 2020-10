Perdimos el valor a la vida, Que nos pasa como sociedad ?

Sin dudas que la pandemia que está viviendo el mundo entero ha cambiado las reglas de juego en una sociedad hambrienta por el consumismo, “tal vez no toda” pero si la gran mayoría, consumismo que se limito a partir de encuadrarse en esta realidad. Tambien cambio el curso del dinero, poco aporte al esparcimiento, escapadas a otras ciudades, y más aportes a lo domestico.

Ahora bien, desde hace años que estamos con este mensaje donde da la sensación de la pérdida del valor a la vida está latente. En esta apertura que se está dando por la misma presión social, hasta entendible, indica que hemos perdido hasta el reflejo y motricidad, relación de distancias en algunas cuestiones, donde la sociedad la está pagando y caro.

Lamentablemente, días pasados nuestra ciudad perdió a un joven que tuvo un choque con su motocicleta, en Tandil, un conductor de una moto se encuentra en terapia intensiva por la misma situación, en Olavarría otro joven de 17 años perdió la vida, y en 25 de Mayo se replica la situación. Si bien podríamos llegar a sumar la cantidad de habitantes y nos daría un número importante, calculo que no justifica el terrible resultado final, es por eso que las autoridades, al unísono, deberían tomar cartas en el asunto. Según relata el BM, en nuestra ciudad, se pondrá más énfasis en controlar el tránsito vehicular, en particular los biciclos, pero sin dudas que 3 muertes en tan pocos días en la zona debe encender alarmas, y darnos cuenta que algo está fallando. Cuando decimos que algo está fallando, no siempre estamos indicando que los que tienen que hacer la difícil tarea de controlar el transito, no controlan, es una actitud que debe también salir de casa. O estamos perdiendo el valor a la vida.

Imagen: Diario La Mañana

