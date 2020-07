«Pico» García: «Estoy totalmente aislado; hice lo que tenía que hacer»

A primeras horas del domingo se conoció el primer caso positivo de Covid-19 en Las Flores lo que hizo que la comunidad se revolucionara aunque, desde que comenzó el aislamiento, todos sabíamos que ese momento llegaría. Algunos vecinos utilizaron sus redes sociales para pedir por la pronta recuperación del florense, otros pidieron saber la identidad y algunos más viralizaron nombres, fotos y hasta comentarios negativos y falaces. Ante los dichos, Oscar “Pico” García, el efectivo de seguridad con coronavirus, decidió hacer su propio descargo en su Facebook personal, explicando la situación en la que se encuentra y contando cómo siguió el protocolo una vez que llegó a Las Flores. Hoy charlamos con él en FM Alpha.

“Me siento bien, no tengo síntomas. Sólo perdí el gusto pero nada más que eso”, contó Pico sobre su estado. Cuando llego a la ciudad, lo único que sintió fue congestión y dolor de cabeza. Una vez que se entero de que su compañero de trabajo tenía Covid-19 aviso, como se corresponde, al Secretario de Salud, razón por la cual se le hizo el hisopado.

“Quiero agradecer el apoyo de la gente y pedir disculpa a todos los que no les respondí. No hice más que cumplir con mi deber como funcionario. Hice lo que me corresponde. Pero estoy mal por los comentarios que me fueron llegando, son cosas que duele. Yo no quería que esto me toque pero mi actividad es esencial como otras y estamos expuestos”, manifestó el efectivo y agregó “quiero llevarle tranquilidad a la gente, no estuve con nadie. Que no se alteren, yo estoy totalmente aislado; hice lo que tenía que hacer (…) el único contacto que tuve fue con un amigo que me deja estar con él así no vuelvo con mi familia para no exponerla. Como él es personal de seguridad también, sabemos que recaudos tomar. El contacto con él fue mínimo así que estoy muy contento de que haya dado negativo. El único portador en la ciudad soy yo por ahora y estoy aislado”, remarcó a modo de conclusión.