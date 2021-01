Presión de un sector científico para que el gobierno autorice la Ivermectina

La pregunta sería, cuál es el motivo del porque no se autoriza la Ivermectina ante el carrusel de muestras de seguridad y efectividad que ha dado en el mundo.

Desde FM alpha venimos publicando diversas notas, entrevista al científico motor Carlos Lannuse dónde ya era reconocida como antiparasitario, y que en dosis superiores y sin efectos adversos , tenía un comportamiento preventivo importante ante el covid. También científicos de varios países seguían monitoreando de como baja la carga viral en pacientes con covid 19. Tambien a modo de prueba, hoy por hoy, se tiene la experiencia de que muchísimos profesionales de la salud lo recomiendan y ellos mismos se lo administran.

Son compulsas económicas de laboratorios ? Macro intereses ? Pero lo real es que tanto el gobierno no puede ya más hacer la vista gorda ante semejante realidad preventiva, y lo peor es que se les va escapando de las manos la cantidad de contagios, fallecidos, y con afección directa en la economía. Cómo si fuese poco ya hay denuncias judiciales dónde la Anmat, pues aparentemente no ha medido con la misma vara la vacuna rusa, pues se dió el visto bueno a modo de «recomendación de emergencia al Ministerio de Salud», pero sin una explícita autorización. Es decir con más pruebas, la Ivermectina no pasa los filtros de la institución encargada de controlar los alimentos y medicamentos en la Argentina, pero enciende el semáforo en amarillo para la Sputnik V que costó varios millones y comienza con la vacunación, cuando en forma preventiva, se podría dar a una sociedad este fármaco que inmuniza marcadamente a las personas y reduce la carga viral en aquellas que padecen el covid, reduce los tiempos de internación, y descomprime las UTI. De hecho ya en varias provincias está autorizado su uso.

Ante los tiempos que corren, el gobierno de Alberto Fernández tiene que decidir en forma urgente que hacer, las pruebas están, solo es cuestión de decisión política, y volveríamos casi a una vida normal , o el revés político puede ser alto.

*Este artículo de ninguna manera motiva la automedicación. Ante la duda consulte a su médico de cabecera.

Por Ernesto Varela

