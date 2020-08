Primer fallecido en Las Flores con covid

Se conoció en el mediodía del domingo la triste noticia, y la identidad pertenece al re conocido Oraldo Puente. El deceso no tendría que ver con el coronavirus, si no con una complicación por una aspiración pulmonar luego de darsele el alta hospitalaria días pasado, ante la complicación respiratoria no pudo reponerse.

También por otro lado nos anoticiamos que la región sanitaria IX dispuso el traslado de una persona a nuestro nosocomio desde la localidad de General Alvear, la misma en las ultimas horas, dió positivo a Covid 19.

