Profesor Hemmen Sec. De desarrollo humano: «La gente tenía muchas promesas incumplidas»

Conversamos en el periodístico con el secretario de desarrollo humano profesor Julio Hemmen. En una entrevista de 25 minutos se tocaron varios temas de cómo funciona su cartera, limitaciones de la misma para responder a los requerimientos de un sector apartado del sistema, banco de datos, cruces de los mismos y respuestas. Sobre los requerimientos del sector indigente, donde a veces la solicitudes puede parecerse a una lista de almacén, Hemmen decía, “No quiero hablar mucho de gestiones anteriores, pero la gente tenia muchas promesas incumplidas, cuestiones de materiales, personales, que antes de las elecciones se hizo una campaña muy grande para solucionar esa problemática pero después quedo todo trunco, y a la gente primero la ayudaron y después no.

Por otro lado agrego; se el gobierno que sea, por más que vaya cambiando de gestión, hay que ir edificando, estamos trabajando, hoy nos toca gestionar a nosotros….nosotros tenemos banco de datos en la necesidad de terrenos y viviendas, pero también está la persona que se acerca, estamos tratando de que cada persona que se acerca hacer un buen informe social, tenemos cruce de datos con distintas carteras como salud y producción, y eso nos facilita la identificación de las personas, acá nos conocemos todos. Lo que más se solicita es trabajo, en desarrollo humano, hoy no tenemos oferta de trabajo, cruzo datos con producción y veo que las empresas o comercios de las flores, no pueden dar trabajo, pero si hay demanda, te piden trabajo de lo que sea. Sé que producción está trabajando para que las personas que cerraron sus negocios puedan recuperar ese fondo que perdieron.

Con respecto a su persona, en la adaptación a la cartera difícil de llevar, comentaba: “Yo estoy bárbaro, me siento bien, es un trabajo, es una parte de la gestión municipal, un trabajo que es muy satisfactorio porque podes ayudar a la gente, si podemos hacer lo necesario para que puedan tener una respuesta positiva, como un trabajo en conjunto vos sentís el apoyo de todas las aéreas, hay cosas que no te podes imaginar que en Las Flores ocurra, pero no hay nada que te impida, esto es estar al lado del vecino y escuchar sus problemáticas, hay familias que viene a erradicaste a Las Flores y nos dice que no tienen casa, pero hay que pensar que primero en la lista esta la gente de Las Flores. Tratamos que esa gente no se lleve un no, sino que se lleve un aliento para que sepa que no es imposible. Remarcaba Hemmnen.