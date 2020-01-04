PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO

SEDES DISPONIBLES PARA INSCRIPCIÓN Y HORARIOS:
SEDE EP N°1 CONCENTRA ALUMNOS DE EP 10 Y EP 21 DE 9 A 12 HS.
SEDE EP N°2 CONCENTRA ALUMNOS DE EP 8 9:30 A 12:30 HS.
SEDE EP N°4 CONCENTRA ALUMNOS DE EP 22 9:30 A 12:30 HS.
SEDE EP N°18 CONCENTRA ALUMNOS DE EP 43 Y JARDÍN 902 10 A 13 HS.
(ASISTEN A PILETA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL).
AQUELLOS QUE YA SE INSCRIBIERON PUEDEN ACERCARSE A LAS ESCUELAS SEDES PARA EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES.
CEF N°6
- TURNO MAÑANA DE 9 A 12 HS.
- TURNO TARDE DE 15 A 18 HS.
INVITAMOS A TODOS LOS INTERESADOS A INSCRIBIRSE EN CUALQUIERA DE LAS SEDES MENCIONADAS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA EN EL CUAL SE DESARROLLARAN DISTINTAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y RECREATIVAS.