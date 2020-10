Quique Bugatti a 10 años: Vi la noticia en Crónica, me dejó perplejo, había muerto Néstor

A 10 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, en distintos lugares habrá homenajes, en Las Flores el kirchnerista Enrique “Quique» Bugatti lo recuerda de esta manera. Audio debajo de la nota.

-“Hace hoy exactamente 10 años fue un día no laborable porque se hacía el censo Nacional de población que normalmente cada 10 años se realiza nuestro país, recuerdo de temprano levantadome con mates esperando el timbre donde el censista vinieras con las preguntas correspondientes, luego prendí la tele y me acuerdo vi una noticia en Crónica, me dejó perplejo, había muerto Néstor, cambie de canal y lo mismo, la verdad que no sé porque esa noticia, no se si vino el censista o no. Imágenes de recuerdos pasados y recuerdos cercanos de mi trato con el ex presidente y gran compañero Néstor kirchner que digamos con él cual, había conseguido camino comunes, él como militantes la organización Universitaria en los años 70 que trataba de poner en valor el peronismo en la universidad de La Plata tan radical.»-

AUDIO RECONOCIMIENTO A NESTOR

