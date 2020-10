R. CANOSA: LA GRIETA ES EL GRAN PROBLEMA QUE TENEMOS LOS ARGENTINOS

En la mañana del periodístico conducido por Ernesto “chino” Varela, dialogamos con el ex intendente (Cambiemos) Ramón Canosa.

En un abanico de temas políticos, el ex intendente que comandó el municipio florense 2015-2019 se refirió a la interna del propio partido provocada por dichos del ex presidente Macri. El criterio del manejo de la cuarentena a nivel nacional y una reflexión por la nota publicada en distintos medios del bloque JXC.

-“Tiene que ver con que el 10 de Diciembre del 2019 terminó el mandato, y con esto de la pandemia correspondía dejar un camino a la nueva gestión, la pandemia me parece un problema del estado, y la cuarentena también, hay que dejar que avance cada gobierno nacional, provincial y municipal, para que hagan lo que corresponda y para que esto vaya de la mejor manera posible. “-

-“A nivel mundial la pandemia sorprendió a todos, la OMS decía que eran necesarias las estrictas cuarentenas o estrictos aislamientos y hoy dicen que no es necesario, creo que en la mesa de análisis no sólo deberían existir los epidemiologos y médicos, sino también profesionales de la economía, psicología, del deporte, un montón de la producción, porque creo que ese fue uno de los problemas donde el aislamiento durante tanto tiempo y tan a destiempo, ya que en el mayor pico que estamos atravesando de contagios y muertes es cuando la gente tiene más saturación física, mental y económica, por lo tanto es como que se invirtieron los esfuerzos, y que en aquel momento creo que se maximizo el problema, y ahí me parece que es un error porque cuando se toma como un emblema y empezar a decir que somos los mejores y los que mejor estamos haciendo las cosas porque ni en Europa, ni en Suecia, ni en España lo hacían como nosotros, y que después cuando te empieza a fracasar esta postura que nadie la sabía, es cuando la gente dice “tan bueno no era”, ya que somos el 5to país del mundo en el ranking del peor estado, decíamos que íbamos a terminar como Suecia, pero algo mal hicimos porque Suecia esta 10 veces mejor que nosotros, se tendría que haber hecho una entrada y salida de la cuarentena, y no sólo escuchar la palabra médica y clínica.”-

Sobre la nota que envió el bloque de concejales de juntos por el cambio:

-“Creo que en realidad era lógico el reclamo que se hacía puertas adentro en el partido, la gestión tuvo errores sin ninguna duda, cada gestión tiene, y si se buscan los errores se encuentran, pero me parece que en la política también hay que aclarar cuando corresponde aclarar, no hay nada más distante que con respecto a la relación de como se trató al personal municipal y el salario, cual fue la política que tuvimos de esta gestión que nos tocó encabezar desde el 2015 al 2019, en referencia al material salarial municipal, nosotros ingresamos a un municipio en el 2015 donde bajo la figura fantasma del mínimo garantizado, el 95% de la planta personal, no manifestaba lo que decía el recibo de sueldo porque cobraba del bolsillo, por eso impactaba en las horas extras, en las vacaciones, en los aguinaldos, cuando iban a sacar los límites de crédito como para tarjetas de crédito, y en cuatro años logramos que el 100% cobrará el 100% de lo que dice el recibo de sueldo, beneficiando a los jubilados y pensionados del municipio también, cuando se hacían aumentos en negro no percibían nada, entonces hay que escuchar las manifestaciones del actual intendente, me parece que no corresponden porque salen de la realidad, entonces creo que la nota si corresponde, es el Concejo Deliberante quien tiene que ser la espada política en este caso y salir a contrarrestar este tipo de cosas, creo que fue muy precisa, muy contundente y muy efectiva la nota que realizó el bloque. “-

