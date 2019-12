Ramón Canosa: «No comparto el concepto de tierra arrasada»

El ex intendente Ramón Canosa brindó una conferencia de prensa esta mañana, en el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, respondiendo lo dicho días pasados por el actual intendente Alberto Gelené y el secretario de finanzas Pablo García Romero, cuando, de la misma manera anunció el estado crítico por el que se encuentra pasando el municipio, con deudas que alcanzan los 48 millones de pesos.

«Hay cosas que queremos aclarar. No me imaginaba estar haciendo esto, en este momento. Hay gente con una trayectoria política que hace años viene trabajando en nuestro municipio, con pasión y honradez. Involucrar gente no tiene que ver con un buen gesto. También aclaró por esas personas, hay que decir las cosas completas», remarcó Canosa quien seguidamente sostuvo «lo que se dijo no es real. Son números, hay que admitirlos. Como dije en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, dejamos garantizados el pago de sueldos del mes de diciembre. Dejamos en caja, el 10 de diciembre, más de 22 millones de pesos. Cuando dije que quedaba garantizado el pago de sueldos, era así».

Sobre las deudas, también aclaró «eso de que es dramática la situación, nos da dudas. Con un municipio catastrófico es imposible pagar los sueldos el 20 de diciembre, como se hizo (…) La operatividad del municipio estaba garantizada, toda la estructura municipal funciona. Entonces me pregunto cuál es la situación dramática». «En 2019, con la gestión Canosa, la deuda flotante fue del 4,25% con respecto al presupuesto. En 2015, con la gestión Gelené, la deuda flotante fue del 4,25%. Igual en 2015 que en 2019. Igual contexto. Sólo que nosotros dejamos medicamentos en la casa de la salud, dejamos combustible, se dejo materiales para hacer diez cuadras de gas, dejamos un mes de deuda en las horas extras, siendo que cuando entramos había seis meses de deuda. En cuanto a los recursos afectados, en diciembre de 2015, la deuda fue del 5,04%. En Diciembre de 2019, es de 4,15%. Dejo un punto más de fondos afectados que la gestión Canosa. Esto hay que aclararlo; hay que contar lo que fue en 2015 ya que ahora sólo se cuenta lo de 2019», explicó el escribano quien también aseguró que en la transición esto estaba aclarado.

También manifestó, sobre otros puntos que describió el actual intendente, que con su gestión dejaron el 100% de los empleados municipales con sueldos en blanco y que el número de más de «1200 empleados, se llega contando a los trabajadores con horas cátedras y procem». Y que «no se compraron motoniveladoras, aunque sí se firmo un convenio con vialidad donde nos dieron una motoniveladora gratis desde provincia. Son decisiones políticas. Yo también me podría haber parado en 2015 para contar cómo encontré el municipio».

«Tengo honradez, apellido, familia, no voy a dejar que por política la gente piense cosas que no son. Lo hago por mí, por mi equipo y por la gente que no tiene la posibilidad de hablar», destacó Ramón sobre la importancia de su aclaración.

Finalmente hizo hincapié en la decisión de Gelené de no cobrar su sueldo como intendente. «Es una decisión personal pero también es una incompatibilidad porque el IPS no permite tener una jubilación y un sueldo municipal. Pero es un deseo, todavía no paso. No se cobra un sueldo porque no se puede cobrar, hay una jubilación, tiene que renunciar a uno de los dos», concluyó Canosa.