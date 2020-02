Reclamaran por las altas tarifas del gas

Vecinos encabezados por Isabel Báez reclaman por el incremento del fluido gaseoso…” hay jubilados que les afecta casi un 30 % de lo que cobran, si nos cuesta pagar una factura de principio de año que es por lo que se consumió en época de verano, no me imagino lo que vamos a pagar en pleno invierno, afirmaba Isabel. Por otro lado informaba que estará con una mesa en la plazoleta del barrio 25 de mayo el sábado a partir de las 10 hs. y pidió que la gente se sume a este reclamo con fotocopia del DNI y factura del titular del medidor. También dijo que necesita para hacer el reclamo en Azul ante el defensor del pueblo y necesitamos 5000 firmas. Ante esta realidad no se descarta la suma de reclamos de ciudades vecinas.