Regresa la agrupación 1º de octubre

Como sucedió hace un par de años atrás, donde esta agrupación se alojó en las instalaciones de la AJBT, la movilización llegaría en las próximas horas y ahora el proyecto pretende tener mas presencia con manifestaciones en la puerta de las entidades ruralistas.

INFORME DEL DIARIO EL TIEMPO DE AZUL

La Agrupación Primero de Octubre se manifiesta frente a la Sociedad Rural de Azul

La organización liderada por Griselda Altamirano comenzó este miércoles una marcha desde Tandil hasta el Cabildo, en Capital Federal, donde este viernes participará de un encuentro con otras organizaciones sociales

La Agrupación Primero de Octubre hoy por la mañana se congregó en las puertas de la Sociedad Rural de Tandil donde se realizó un acto y se dio inicio a un itinerario de 3 días.

Dicha «caravana» se trasladó hacia Azul, específicamente a la Rural de nuestra ciudad, en Av. Perón al 900, a la cual llegaron esta tarde.

Habrá actos similares este jueves en las sedes de Sociedad Rural de Las Flores, San Miguel del Monte y Cañuelas. En tanto que el viernes 4, desde las 9, la caravana tomará la autopista hasta la Capital Federal, donde al mediodía habrá un acto frente al Cabildo.

«Esto va a estallar en cualquier momento»

Griselda Altamirano, referente de la agrupación, indicó a La Voz de Tandil, que uno de los reclamos «es para expresar nuestra solidaridad con los compañeros de Jujuy, que ni siquiera llegan a cobrar un salario mínimo. Están cobrando 3000 por mes, solo para no decir que son esclavos, están al máximo de explotación. Hoy el Perro Santillán inicia un paro con corte de ruta por 48 horas y nosotros nos acoplamos a ese corte de ruta».

Y por otro lado, cuestionó al gobierno nacional, «por no dar la pelea que tiene que dar. Se va a tener que pelar con la oligarquía o se va a terminar peleando con el pueblo. Los oligarcas nos llaman negros de mierda, usurpadores, planeros y no hay clase más parasitaria, ni oligarquía más rancia que ellos, con la tierra que han heredado, de generación tras generación, sin ningún esfuerzo y se la robaron a nuestros pueblos originarios. No vamos a dejar que se disfracen de republicanos cada vez que hay una fecha patria, mientras siguen súper explotando a la clase trabajadora y siguen teniendo ganancias en medio de una crisis terrible».

Reclamó que «el gobierno tiene que discutir de dónde tienen que salir los recursos, sino, lo demás es circo. Siguen repartiendo migajas que son planes y mercadería, al Pueblo; mientras mil familias oligarcas, muchas del centro de la pampa húmeda, donde vivimos, se siguen llevando la guita al extranjero».

«Quieren a la clase trabajadora paralizada, debiéndole favores al gobierno, favoreciendo al aparato clientelar», insistió, en tanto que criticó que Alberto Fernández «no está dispuesto a pelearse con los que realmente manejan el poder en la Argentina, que es la oligarquía».

En ese sentido, explicó que en el Cabildo Abierto del viernes que viene, cuando culmine la caravana iniciada este miércoles, el objetivo será pedirle al gobierno nacional «que haga lo que el Pueblo le manda, que se pelee con el que se tenga que pelear, que nosotros vamos a poner el pecho, pero que no amague como viene amagando un montón de veces».

