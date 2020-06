Remember del Séptimo Arte

Ignacio Peregrina presentó un proyecto ante el Ejecutivo para realizar un autocine en el Parque Plaza Montero; una idea que crearía fuentes de trabajo además de un nuevo habito de entretenimiento. Con el fin de reinventarse, readaptarse y reconvertirse; si todo sale bien, la primera función se podría proyectar el próximo 11 de Julio.

“Hoy en día es fundamental reinventarse. Esta es una idea que se venía charlando desde la fase 1 pero pensábamos que era imposible. A medida que fueron pasando las fases, cada vez fue más posible llevar a cabo esta idea. Los controles serán muy estrictos ya que el contacto con la gente será casi nulo porque cada uno estará en su auto. Además la idea es entretener a la gente ya que se bloqueo todo lo relacionado al esparcimiento”, destacó “Nacho”.

Además, manifestó “aun no se definió la cantidad de gente que puede ir por auto porque esa parte no me corresponde a mí, sino que a la Municipalidad. Es algo que se charlara el Jueves en el Plenaria del Consejo”. Contó también que habrá un servicio de gastronomía, que se hará a modo de delibery, auto por auto y el cual se puede pagar de forma online.

La entrada del autocine será de $250 por auto. “Sabemos que está todo complicado y queríamos tener una entrada accesible. La idea no es llenarnos de plata sino también bancar a Ultra –su boliche- que está cerrado desde que comenzó la pandemia y tiene sus gastos”, describió.

En cuanto a las películas que se proyectaran, explicó “Ayer estaba mirando a qué apuntar. La idea es hacer encuestas por redes sociales y que la gente decida que quiere ver. Podrían ser clásicos o películas de 2020 y porqué no, algo mejor también. Si tengo que llamar a alguien, agarro el teléfono y llamo; siempre con el fin de traer lo mejor para Las Flores”, relató el emprendedor local.