Renuncias a disposición, un hecho protocolar

El intendente, Ing. Alberto Gelené estuvo en comunicación con Ernesto Varela. En “El Periodístico” aprovecho para saludar a los trabajadores en su día, además de destacar el trabajo de los secretarios que lo acompañan en su gestión. También dio su opinión sobre las nuevas medidas implementadas en Las Flores.

“La dinámica del trabajo, desde el primer día, ha sido intensa. Hoy estamos en una situación particular, donde se cambiaron los ejes que había en algunas áreas. En particular, no me alcanza el tiempo como a muchos. Otros están llevando a cabo lo que pueden desde cada área. Pero la dinámica siempre fue intensa, eso es lo que me caracteriza”; remarcó el intendente sobre el trabajo que llevan a cabo los diferentes Secretarios y Directores que integran su gabinete. Seguidamente detalló cuáles son las actividades que están realizando los mismos, cada uno desde sus respectivos espacios; quienes por la pandemia han potenciado o cambiado sus perfiles de trabajo.

En cuanto a lo que se dio a conocer en la tarde de ayer, sobre las renuncias de los funcionarios, manifestó “hay muchas cuestiones que cambian y nos ponen en una incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en cuanto a lo económico y las necesidades de las personas, algo que fuimos resolviendo bien. El cuerpo que me acompaña puso a disposición su renuncia por si hay que tomar alguna decisión estructural desde el Municipio. Me conocen, saben cómo trabajo. Todos mis funcionarios siempre han estado bien respaldados y muy bien elegidos”.

Cambiando de tema, dio un balance sobre el primer día donde estuvieron permitidas las salidas recreativas. “Vi algunas personas caminando, dando la vuelta a la manzana. Pero creo que se utilizara con el tiempo, según sea necesario. Yo ayer recibí muchas consultas (…) el tema del documento es para ordenarnos un poco y seguir con lo que dijo el presidente, de que ande en la calle un 50%. Si uno está enfermo o tiene una salida de emergencia, no importa el número de documento. Pero lo que manda es la conciencia. Tenemos que aprender a vivir con esta situación, que no terminara pronto”, concluyó Gelené.