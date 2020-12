Ricardo Lapadula, sobre el fuerte viento del sábado: “Afortunadamente no pasó a mayores”

El actual secretario de obras públicas analizó este lunes en “El Periodístico” lo que dejó el fuerte temporal de viento que se vivió en la ciudad el sábado. “Estábamos preparados porque teníamos el aviso de un desmejoramiento del clima para el fin de semana. Por suerte no pasó a mayores. Lo más grave fue el desprendimiento de chapas en dos viviendas que ya pudimos asistir. Del arbolado público hubo desprendimiento de gajos no muy grandes que por suerte no trajeron mayores consecuencias. Sí hubo una gran cantidad hojas esparcidas por muchos lugares”, afirmó Lapadula. El funcionario indicó luego que “tuvimos avisos de caída de cables de Telefónica que tuvimos que ir a solucionar ya que la empresa, como sabemos todos, no cuenta con servicio de emergencia. En ese sentido, una cuadrilla nuestra salió a cubrir la demanda. Para no generar mayores riesgos tuvimos que cortar algunos postes porque traían un riesgo grande”. Sobre el nivel de agua en nuestra laguna, Lapadula manifestó en la 91.5 que “ha bajado unos diez o quince centímetros pero puede seguir por las temperaturas cálidas. Además estamos sufriendo una sequía que impacta en las calles de tierra. En ese sentido hemos arreglado muchas calles incluyendo el paso del camión regador, por eso pedimos a los autos que no anden fuerte, que respeten la velocidad”. En cuanto a los trabajos sobre el espejo de agua, subrayó que “hace un mes se puso en marcha la cosechadora anfibio con una recuperación total. Por la falta de lluvias la vegetación no creció como en otros años y la tenemos controlada. Podemos mantener la zona de práctica de canotaje en condiciones”. Finalmente, Lapadula agregó que “pensando en las vacaciones y el turismo la laguna y el parque tienen las condiciones necesarias para el acampante. Queremos que los turistas cuenten con un parque acorde a las necesidades de todos. Por eso el personal de la laguna está debidamente capacitado para asesorar al visitante en todo sentido. Nuestro parque y ciudad tiene un potencial para recibir turistas de la región y la provincia”.

