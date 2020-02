Rojinegros: Atlético presentó a su cuerpo técnico

Diego Rodríguez continúa en primera división y Matías Gil en Reserva y Sub 17. Se incorporó a Facundo Guebbie como entrenador de Sub 15 y a Martín Saurel en la Sub 13. “Chango” Rodríguez sigue al frente del equipo de fútbol femenino. El Presidente Ricardo Spinelli se mostró conforme con el nuevo equipo de trabajo

Por Flavio Iacomini

Fue en la tarde de ayer en la sede social de avenida Rivadavia. Atlético Las Flores, en conferencia de prensa, dio a conocer los nombres de los integrantes de los cuerpos técnicos de cada una de sus categorías.

“La idea es para que la gente conozca quien va a estar a cargo de cada una de las categorías del club. Buscamos potenciar lo que ya teníamos y darle confianza y respaldo a la gente que venía trabajando y también sumar a gente que tiene pertenencia con el club y que van a trabajar en la misma línea en todas las categorías” fue lo manifestado por Ricardo Spinelli (h).

El “Puru”, como flamante dirigente de la histórica institución, en su alocución ante los medios estuvo acompañado por los entrenadores y ayudantes de cada uno de las categorías.

Diego Rodríguez, quien encabezara el cuerpo técnico en la temporada pasada sigue al frente de la primera división acompañado por Matías Gil, un técnico que desde hace varios años está trabajando con las inferiores y que este año seguirá como entrenador de la Reserva y Sub 17, las dos divisionales que tiene un nexo cercano con la divisional superior.

La categorías de inicio del fútbol oficial que es la categoría Sub 13, en los rojinegros estará a cargo de Martin Saurel que contará con la colaboración de Ariel Guerrero que a su vez trabajará también con la Sub 11.

La categoría Sub 15 tendrá Facundo Guebbie como flamante D.T .

“Se sumó Facundo que tiene ya experiencia en otra institución y que sabe trabajar y esta con muchas ganas y energía para empezar en esta nueva propuesta” fue lo expresado por Spinelli en referencia a esta nueva incorporación. “A Facundo lo va a acompañar Sergio Córdoba, que es jugador del club y que también quiere aportar trabajando con la Sub 15” fue lo que agregó el presidente de los rojinegros que aprovechó la oportunidad para confirmar que Diego “Chango” Rodríguez seguirá como entrenador del fútbol femenino.

Vale destacar también, según anunció Spinelli ayer, que Pablo Caputo será el coordinador general de los entrenadores de todas las categorías.

Atlético Las Flores se prepara para un año importante. En poco más de treinta días comenzarán los torneos oficiales y los rojinegros en la tarde de ayer, tanto en lo deportivo como en lo institucional,ya dieron señales de estar preparados para ello.