Se extiende el horario de esparcimiento y de cierre en comercios de barrio

Esta mañana el intendente, Alberto Gelené junto al Secretario de Salud, Juan Tibiletti; el Director del Hospital, Mauricio Alejandro y el Secretario de Gobierno Javier Di Giano, realizaron una conferencia donde expusieron la situación actual de nuestra ciudad, de acuerdo a las nuevas disposiciones sanitarias, comerciales y de esparcimiento.

“En el caso de nuestra ciudad, en este momento tenemos dos casos en observación y ninguna presencia, hasta el momento, de coronavirus. En la situación provincial, no existe todavía un decreto que reglamente al decreto nacional. Por ese motivo y de acuerdo a la reunión llevada a cabo el sábado con la comisión de emergencia, estamos en una etapa de distanciamiento social que estipula, que en lugares cerrados tenemos que usar barbijos y estar a dos metros de distancia. Para movernos, tenemos que tener certificados que habiliten ese movimiento”, declaró el intendente, agregando “es muy importante el comportamiento que tengamos en el interior de nuestra ciudad. Y las personas habilitadas a circular en otros ámbitos, donde hay circulación del virus, tienen que atender a todos los consejos y obligaciones emergentes, para proteger el estado de aislamiento en la comunidad, que hoy tenemos”.

Si bien hasta el momento no entramos en la Fase 5, el intendente Gelené indicó que, en caso de pasar a la nueva etapa, se trabajara en las nuevas disposiciones que habilitan las reuniones hasta 10 personas y la apertura de gimnasios, lugares deportivos y demás sectores que se encuentran cerrados. “Desde mañana extendemos de 18 a 19 horas el cierre, para comercios de barrio, manteniendo las 18 como límite para supermercados. También ampliamos el horario de esparcimiento a partir de las 11 de la mañana hasta las 17 horas”, informó. A continuación declaró que últimos estudios de España determinan que la distancia segura para caminar con los no convivientes es de 4 a 5 metros. Y de 10 mt. al correr.

Con el fin de proteger más significativamente a nuestra ciudad, también contó “a partir de hoy, toda entrada o salida, se implementara con tecnología digital, donde se anotaran los seguimientos y datos de las personas que ingresan o egresan, donde el funcionario que haga el control, cargara la hora, el destino, vehículo, persona y el ingreso en cuarentena. También se programaran las entregas a comercios de la ciudad, para poder seguir manteniendo el aislamiento”.

A continuación, el Director del Nosocomio informó “llevamos testeados 41 casos sospechosos. Afortunadamente todos negativos. Hoy a la madrugada salieron dos muestras. Por lo demás, el hospital sigue recibiendo insumos y esperamos más en los próximos días”. Además remarcó que la semana pasada llegaron 27 camas, para armar la unidad de aislamiento en el Hogar de Ancianos.

Luego, Juan Tibiletti remarcó “lo más importante es la distancia entre las personas. En todos los estudios que salieron a la luz se conoció que la forma más fácil de contagio es por la poca distancia. En cambio cuando se ha dado un distanciamiento mayor, la posibilidad de contagio es muy baja”. “Entramos en una etapa donde aparecen muchos casos. Gracias a la tarea de concientización de toda la sociedad, no hemos tenido casos registrados. En este momento como sociedad, es cuando más responsables tenemos que ser. Si no respetamos las medidas de prevención, si no respetamos el uso de tapabocas, el distanciamiento y la higiene de manos, lo que hasta ahora logramos no va a servir. Ya sirvió muchísimo, pero todo se puede volver para atrás”, enfatizó el médico.