Sebastian Guillen: «Lo que ocurre en el seno familiar hace colapsar el sistema»

Sebastián Guillén, jefe de la Comisaría Comunal en diálogo con FM Alpha contó cómo viene trabajando, junto a su cuerpo policial. También reflexionó sobre los hechos delictivos y de violencia que han ido sucediendo en distintas partes de la provincia, principalmente en la Costa Atlántica.

«En el marco de investigaciones, de denuncias que han sido radicadas en enero, hemos ido resolviendo varios casos, con el recupero de los elementos. Y hay otros que se siguen investigando», declaró. En el transcurso de la semana, pudieron recuperar celulares, computadoras y demás objetos.

En cuanto a las motos sostuvo que «es más de lo mismo, aunque estamos mucho más tranquilos ahora».

Aparte, dio su punto de vista sobre la realidad que se está viviendo en distintas ciudades. «Se están viniendo épocas muy difíciles. Antes podíamos decir que fallaba la policía o el poder judicial. Ahora veo que todos los sistemas en si están colapsados. Estamos viviendo una época complicada y no lo hablo sólo en Las Flores sino que es algo más generalizado», manifestó el comisario para luego agregar «lo que pasó en Villa Gesell ocurre a menudo y en todos lados. En el conurbano pasa eso casi todas las noches. Pero en la Costa es lo que se ve (…) cuando uno va a la Costa se encuentra con muchísimos grupos de chicos, solos. Salen, vuelven a cualquier hora de la madrugada, de día. Eso, como padres, no es cuidarlos, no es protegerlos o prevenirlos». «Estamos en una sociedad escasa de valores y de compromiso social», concluyó de manera contundente.