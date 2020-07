Sebastian Guillen: «los controles siguen siendo exhaustivos»

El jefe de la Estación Comunal, Sebastian Guillen, estuvo en dialogo con FM Alpha. Contó, entre otras cosas, cómo están trabajando desde la Comisaría Comunal y el procedimiento para los policías que trabajan en Buenos Aires u otras ciudades de la Provincia.

Al leer el descargo que esta mañana realizó en nuestro medio “Pico” García, Guillen comentó “muchas veces explicamos lo que no es necesario. Pero en estas situaciones de tanta ira, en momentos donde hay tanta gente nerviosa, tenemos que salir a darlas. El primer caso –de coronavirus- resulta ser un efectivo de seguridad y ahí arrancan las conjeturas. Todo lo que se hizo hasta el momento fue bueno y es lo que se debe”.

El comisario también asevero que muchas familias se quejan cuando saben que sus hijos, una vez que son efectivos de seguridad, deben trabajar fuera de su residencia. “La policía es de la Provincia de Buenos Aires. Una vez recibidos, el Ministerio de Seguridad dispone donde tiene que estar el personal según las necesidades. Está creciendo a paso agigantado la superpoblación en conurbado. Se cae de maduro que los egresados serán destinados a esos lugares, donde el Ministerio cree conveniente”.

Por otra parte agregó que “los controles siguen siendo exhaustivos. Quienes no tengan permisos para circular, que no lo hagan. No es un capricho nuestro, es lo que debe. Tenemos que pensar que esto es una cuestión de salud. El problema está instalado y hay que ajustarse a la realidad de cada día”.