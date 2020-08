Según el director de salud Achaga de Rauch: «Se trata de una enfermedad leve»

La vecina localidad de Rauch aparece como un parrafo a parte de la zona afectada por el Covid 19, será por prevención, o por suerte, lo real es que esta dentro de los 9 municipios que no ha invadido el coronavirus. El portal ABC Rauch destaca la conferencia de prensa de hoy por la mañana.

El Director de Salud Juan Pedro Achaga insistió en remarcar la baja mortalidad del COVID-19. Tanto la Directora Adjunta Rosana Vélez como el Coordinador de Atención Primaria Sergio García pusieron acento en la alta tasa de contagio de la enfermedad.

«Ante la conmoción social que provoca esta situación, tengo que insistir en que esta es una enfermedad leve, que tiene un 1,5 a 1,8% de mortalidad, con un pico de afectación a personas de 39 años. Los medios dan a conocer las muertes por esta enfermedad, pero deberían dar a conocer todo. Ayer, la grilla del resto de las enfermedades arroja que por enfermedades cardiovasculares fallecieron 283 personas; por enfermedades oncológicas 170 personas, por enfermedades respiratorias 140 y recién después viene el COVID con 111 muertos.» señaló Achaga.

El Director de Salud recordó palabras del Intendente (no participó de la conferencia por estar aislado) quien señaló «La Batalla se gana en la calle». Quizá envalentonado, afirmó «En Rauch tenemos suerte, pero no hay que atribuirle a la suerte el factor principal de que aquí todavía no haya casos. Es importante el trabajo que hemos hecho desde el área de salud, como los que están en los puestos de control. Seguramente tendremos que afrontar la llegada del virus, pero tenemos en el Polideportivo 40 camas, en el Hogar de Contención 20 camas, está la Sala 3, Terapia. Estamos preparados»

Admitió Achaga «se nota el cansancio de la gente. Vamos a cumplir dentro de poco 6 meses. Se notan las transgresiones, las reuniones, se filtran audios por el fastidio social»

También criticó especialmente al área de Seguridad de la Provincia cuando fue consultado por la movilidad del personal policial «Es un tema que preocupa a todos en la Región Sanitaria IX. Nuestro Intendente fue el primero que hizo un intento fuerte con el Ministro de Seguridad Berni, pero sin resultados. Están expuestos los agentes que hacen «dedo» y los demás. Hubo dos agentes que tuvieron que venir de Mar del Plata y para eso tuvieron que subir a cuatro vehículos. A esas personas las tuvimos que poner en aislamiento. Logramos que vuelvan a Ayacucho dos agentes, y tenemos otros controlados»

Achaga dejó claro que desde el Ministerio «No ha habido un gran gesto que acompañe la situación»

