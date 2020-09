Si tenés falta de olfato o de gusto, se considera que sos positivo

Tal vez con la sensación extraña de la cantidad de casos que tiene hoy nuestra ciudad (55 activos, 407 aislados), para ser realista, una de las últimas en brotes masivos en la Pcia. De Bs. As. Esto hace que el impacto sea distinto, donde se perdió la sensación de que tal vez nos tocaba menos.

El intendente Alberto Gelené acompañado a su derecha por el secretario de salud Juan Tibiletti, realizaron pasadas las 19 hs. una conferencia de prensa en el Salón Rojo del municipio. Al comienzo de la misma, Gelené saludo a la familia del recién fallecido por Covid en nuestra ciudad, “esto nos afecta a todos, nos motiva a comunicar como nos sentimos en este momento y como caminamos con respecto a la pandemia. Se ha trabajado mucho desde salud, y todos aquellos que hemos contribuidos a que los florenses tenga una situación de afectación, que en relación a situaciones que vive la región, nos preocupa, pero hemos tenido un comportamiento acorde para tratar de minimizar la enfermedad.

El Dr. Tibiletti, marcó situación del hospital manifestando que la ocupación es del 60% al 70% de su capacidad, siempre hay pacientes que vienen de ciudades vecinas, es un hospital zonal entonces tenemos la obligación de atenderlos, estamos viendo desde los últimos 10 días que decidimos volver a la fase 4 estricta, el virus se está reproduciendo y hay más casos de lo que estamos acostumbrados, la gente a respondido bien con respecto a estar al aire libre, pero aún vemos que siguen habiendo reuniones privadas, tenemos que pensar que esta es una situación que nos va a llevar como mínimo 8 meses. En esos meses nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus, hacer lo que siempre pedimos, distancia entre la gente, higiene, usar barbijo, cuidar a los adultos mayores y personas de riesgo, se vienen días de lindas temperaturas, mantengamos poder salir. Es una pandemia que ocurre cada 100 años, y que 1 año tengamos que dedicarle a la familia, es la mejor manera para que nuestro sistema de salud no se sature, es la única forma para que la gente no fallezca, en otras ciudades se ha saturado y la gente fallece en su casa, acá estamos muy lejos de eso, pero igual depende de nosotros, tenemos que pensar como individuos y como sociedad, si uno quiere hacer las cosas mal se reúne, tenemos 55 casos activos, esto significa que seguro 300 personas están dando vuelta con el virus, nos podemos contagiar del que menos esperamos, podemos contagiar a nuestros abuelos o a factores de riesgo, evitemos las reuniones sociales.

En todas la áreas del hospital hay gente aislada, llega un momento donde todo esto se hace más masivo, los médicos van a trabajar con menos capacidad. Por otro lado Gelené remarcaba; Vamos a persistir con los controles de acceso, el virus entró desde La Plata, Saladillo, lo dijimos siempre, la ola se nos venía, más allá que uno pueda limitar el acceso, pero hay gente que no avisa que vienen del ingreso y por ahí hicieron algo fuera de las normas, generaron esos contagios, si uno tiene síntomas, 48 hs atrás contagiaste, nosotros como trabajadores no tenemos que ir a ningún lado ni a trabajar si presentamos algún síntoma. Observamos que los contagios aparecen en lugares como comercios, industrias, área de trabajo de nuestro municipio, por eso que lugares cerrados como los gimnasios son posibles focos de contagio. Aún con un síntoma que no es de covid ayuda mucho a que aquellos casos que si son covid no se multipliquen. Aislarse ante cualquier síntoma es más importante que otras prevenciones. Las fuentes de posibilidad de contagio están en las reuniones. A partir de 15 días tenemos nuevos paradigmas que dependen mucho de como nos comportamos, hay que concientizarse a cada uno. Sobre el hogar de niños, el secretario acotaba: “En el hogar de niños si hubo casos y es una situación distinta a cualquiera de otras situaciones, los chicos necesitan contención, cuando son chicos no podes tener distanciamiento, muchos menores de 5 años; gracias a una persona miembro del hogar que se llevó a un niño que había presentado patologías y está en la casa con el adulto. Sobre los contactos estrechos explicó:

“Contacto estrecho son las personas que estuvieron mas de 15 min con el infectado, cercanía, compartir fluidos o alguna bebida, o estar a menos de 2 mt. Ya no se hisopa a todas las personas, si alguna de estas personas tiene falta del olfato o gustó de considerá positivo, sí se hisopan a esas personas que son factores de riesgo o son mayores de edad, se considera positivo sin hisopado los que sos contacto estrecho y convivientes. Con respecto a un laboratorio que comenzó a realizar test rápidos, dijo;

Hay un test que se llama hisopado de antígeno, es un test significativo que reducirá el uso de los otros, desde el municipio se ha encargado la compra de varios de estos test. Pronto tendremos la posibilidad de usarlos. Sobre la actividad de verano dijo: “no sabemos cómo va a estar la situación dentro de 2 meses, la idea es que lógicamente se pueda realizar aquellas actividades. Todavía no se sabe si el agua es un transmisor del virus o no. Eso lo veremos en el tiempo. Sobre la ordenanza que sanciona a las personas que realizan fiestas clandestinas, o incumplen protocolo, el intendente explicó: “La ordenanza de sanción ha sido promulgada, fue valorada por el Consejo deliberante, primero se va a informar y después actuar.