SITUACIÓN DE COVID-19 EN LAS FLORES

Casos confirmados: a la fecha, no existe ningún caso confirmado en la ciudad de Las Flores.

Casos en estudio por sospecha: a la fecha, no existe ningún caso que se esté evaluando por presentar sintomatología compatible con Coronavirus.

Personas en cuarentena: a la fecha existen 43 personas en situación de cuarentena, por haber viajado recientemente a zonas afectadas por la transmisión del virus o por haber estado en contacto con personas provenientes de esas zonas. 4 personas dejaron el aislamiento obligatorio luego de completar los 14 días por viaje, sin presentar síntomas.

Ninguna de las personas que se encuentran en cuarentena obligatoria en nuestra ciudad presenta síntomas compatibles con Coronavirus.

Personas en aislamiento obligatorio: todos los ciudadanos residentes en Las Flores nos encontramos en aislamiento obligatorio, salvo las personas exceptuados por el Decreto 297/2020.

Control del aislamiento obligatorio: Se continua con el seguimiento y monitoreo de cada persona es cuarentena por personal policial y de la Secretaría de Salud Pública.

Se siguen recibiendo incesantes denuncias sobre incumplimientos del aislamiento obligatorio.

Dado el contexto nacional de avance del virus solicitamos a los florenses el estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio.

SE INTENSIFICAN LOS CONTROLES DE CIRCULACIÓN

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informa que la Policía Bonaerense junto a la Dirección de Tránsito, intensifican los controles de circulación dado a los casos informados en ciudades aledañas, se ruega NO CIRCULAR SI NO ES NECESARIO, evite infracciones y colabore con la comunidad ante esta situación de salud pública, recuerden que, hasta el 31 de marzo rige el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO en toda la república argentina.

AYUDA ALIMENTARIA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

La Secretaría de Desarrollo Humano continúa asistiendo a las familias más necesitadas y afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por ello informa a toda la comunidad que la solicitud de Ayuda Alimentaria se realiza únicamente a los teléfonos de la Secretaria 444304/444305 de 8 a 13hs. todos los días.

Se entrega un bolsón de alimentos secos según el análisis familiar, además a partir de hoy se agregan las proteínas necesarias a través del Centro de Abastecimiento Municipal con la proveeduría de carne. En este sentido se le solicita a la comunidad que no se acerquen hasta dicho centro a solicitar cortes ya que solo se entregan a través de la secretaria mediante estudio de cada caso.

SUSPENSIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS

La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informa que, dada a la situación de que atravesamos ante la pandemia mundial, se dio por suspendida la recolección de residuos secos. Solicitamos a toda la comunidad que el acopio lo realice en su casa.

Por otro lado, se solicita NO sacar residuos de obra, ramas, pasto, hojas y todo otro residuo de gran volumen para evitar inconvenientes ante la reducción de tareas por el aislamiento obligatorio.

Solo se están recolectando los residuos hogareños embolsados y solicitamos la solidaridad de todos los vecinos a rociar la bolsa de residuos antes de sacarla con agua y lavandina (1 cucharada sopera en 1 Litro de agua).

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

La preinscripción se realiza entre el 27 y el 31 de marzo completando un formulario por internet. Consultá en esta página cuándo debés hacerlo según la terminación de tu DNI.

En Las Flores si necesitas asistencia comunícate al 440956 de 8 a 12hs.

Si cobrás Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no tenés que hacer este trámite ya que vas a cobrar automáticamente si cumplís con los requisitos.

A quiénes les corresponde: Trabajadores y trabajadoras informales, Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, Monotributistas sociales, Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo, de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.

Trámite

Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

Cuándo completar el formulario

Si tu DNI termina en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de marzo.

Si tu DNI termina en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.

Si tu DNI termina en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.

Si tu DNI termina en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.

Si tu DNI termina en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo.

Es importante que respetes la fecha indicada para facilitar tu trámite y el de todas las personas que se inscriban.

CUENTA PARA RECIBIR DONACIONES

La Secretaría de Economía y Finanzas informa, dada la demanda de vecinos y empresas locales que quieren brindar donaciones de dinero para ayudar a la lucha contra el virus COVID-19, pone a disposición una cuenta de ahorro municipal con el fin de ordenar y coordinar los fondos.



Detalle de cuenta:

Titular: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES

Cuit: 30-99903383-7

N° de Cuenta: 7064-587/6

CBU: 0140332701706400058762

HOY COBRAN EL SUELDO LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

La Secretaria de Economía y Finanzas informa que, mañana viernes 27 de marzo se van a estar depositando los sueldos de los empleados municipales en sus respectivas cuentas sueldos, para que los mismos puedan disponer de sus haberes y realizar las compras necesarias por la situación que se está atravesando.

Se recomienda el uso de las tarjetas de débito y crédito en los locales comerciales para evitar la aglomeración en los cajeros automáticos de las entidades bancarias.

Conferencia digital, en el siguiente link: https://www.facebook.com/lasfloresmun/videos/197548965025194/