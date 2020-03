SITUACIÓN DE COVID-19 EN LAS FLORES

Casos confirmados: a la fecha, no existe ningún caso confirmado en la ciudad de Las Flores.

Casos en estudio por sospecha: a la fecha, no existe ningún caso que se esté evaluando por presentar sintomatología compatible con Coronavirus.

Personas en cuarentena: a la fecha existen 33 personas en situación de cuarentena, por

haber viajado recientemente a zonas afectadas por la transmisión del virus o por haber

estado en contacto con personas provenientes de esas zonas. 3 personas dejaron el

aislamiento obligatorio luego de completar los 14 días por viaje, sin presentar síntomas.

Ninguno de los vecinos que se encuentran en cuarentena obligatoria en nuestra

ciudad presenta síntomas compatibles con Coronavirus.

Personas en aislamiento obligatorio: todos los ciudadanos residentes en Las Flores

nos encontramos en aislamiento obligatorio, salvo las personas exceptuados por el

Decreto 297/2020.

Control del aislamiento obligatorio: Se continua con el seguimiento y monitoreo de cada persona es cuarentena por personal policial y de la Secretaría de Salud Pública.

Toque de sirena: Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, se dará el toque de sirena

todos los días a las 20hs para dar aviso al cierre de cualquier actividad comercial

habilitada, solicitando que toda la comunidad que no circule luego del horario establecido.

Se siguen recibiendo incesantes denuncias sobre incumplimientos del aislamiento

obligatorio.

Dado el contexto nacional de avance del virus solicitamos a los florenses el estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio y solicitamos no difundir información sin verificar o de dudosa procedencia, que pueda generar preocupación en la comunidad.