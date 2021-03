Susana D’Agosto, en el el 8M: “Está en nosotras cambiar todo aquello que no nos gusta”

La referente de “Mujeres en Movimiento contra la Violencia de Género” y actual concejal por el Bloque “Todos por Las Flores” se refirió este lunes en “El Periodístico” al Día Internacional de la mujer. “Hoy es un día de recuerdo, de conmemoración y de agradecimiento a esas costureras que en 1908 levantaron la bandera de la lucha de la mujer. Ellas entregaron su vida por los derechos de las mujeres…Creo que las mujeres tenemos que dejar de ser una estadística, desde los movimientos venimos siguiendo cada caso, hay casos que ni siquiera son publicados por los medios, es terrible…el caso de Neuquén quedó todavía sin resolver. Digo que mundialmente es un genocidio de mujeres…me da miedo saber hacia dónde vamos porque tengo hijas y nieta. Queremos un poder judicial que actúe con seriedad…desde todos los ámbitos hay que trabajar para cambiar esta historia. Que los hombres estén dispuestos a escuchar la importancia de la violencia de género. Ahora se polemiza por lo del carnet de conducir. Cuántos estarían dispuestos a trabajar sobre masculinidades, sobre los niños, adolescentes y adultos…Hay que parar todo esto de las muertes, no podemos estar con el corazón en la boca cuando una mujer sale o se relaciona. Durante la pandemia agudizó la violencia de género porque la mujer quedó mucho más tiempo en casa con el “violento”…. Por otro lado agregaba, “Aumentó la trata de personas, niños y adolescentes. Los medios no hablan de ese tema, esas mujeres desaparecidas o aparecen muertas o se las llevan a otros países. En la provincia de Buenos Aires tenemos mujeres desaparecidas. Salen a buscar trabajo y son captadas y secuestradas. También son niños varones o adolescentes para explotación laborar en el campo o las calles y las mujeres en la prostitución. Por ejemplo, hace cuántos años que venimos buscando a María Cash o Marita Verón…” al ser consultada por la posibilidad de incorporar la ley de pena de muerte, dijo: “No se me cruza para nada pensar en la pena de muerte, no estoy a favor…..Como todos los años tenemos que conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hay que equiparar derechos a participar al igual que los varones. Derecho a voto, a ocupar cargos políticos, a las mujeres nos cuesta llegar muchísimo a los cargos, hemos demostrado que sí somos capaces de llegar políticamente a pesar que no nos dejen tanto…mis convicciones son trabajar siempre en pos del bienestar y las necesidades de las personas…” Finalizando le consultamos si seguirá participando en política, a partir de la culminación de su mandato en el 2021, “Hoy no te puedo contestar eso, creo que siempre estaré ligada a la vida política, mi padre con 95 años falleció haciendo política…creo que no podría desvincularme de lo social, me costaría muchísimo…que cada una, a parte de la lucha colectiva, tenemos nuestra lucha individual, las insto a que no bajen los brazos en el objetivo que hayan pactado, está en nosotras cambiar todo lo que no nos gusta..”

ENTREVISTA COMPLETA

