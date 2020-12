Tibiletti sobre la vacunación: «Primero llegarían 500 dosis a Las Flores para el personal de salud»

«Estamos muy contentos porque la vacuna es la única forma de combatir con la pandemia. Pensamos que iba a ser tardío pero se ha cumplido con los tiempos. Ya estaban vacunando en el hemisferio norte y ahora toca a esta parte del mundo. En estos momentos se está diseñando cómo será el plan de vacunación. No hay fecha aún de cuándo llegarían las vacunas, ya hemos tenido reuniones con el Dr. Alejandro pero en las próximas 72 horas se define cómo será el plan más allá de lo que se sabe que las primeras dosis serán para el personal médico y de riesgo. Llegarían por el Correo Argentino y luego se distribuirá. Como decimos es una buena noticia. Es una vacunación masiva, a medida que las vacunas vayan llegando tienen que ir rápido a los centros de distribución. Las vacunas no son obligatorias, arriba de 500 vacunas recibiríamos en Las Flores dedicado al personal de salud. ..» sobre los tiempos de prueba, dijo: «Esta vacuna ya tiene una base para su constitución y genera una facilidad para conseguir la estructura necesaria, por eso en el proceso ha sido mas corto, la gente tiene miedo de una vacuna que le puede hacer mal, pero es una vacuna segura y eso lo tiene que saber todo el mundo. Ha pasado con todas las vacunas que se han producido para esta pandemia. Ninguna presenta aspecto severo. Aún no se puede aplicar en chicos, embarazadas o personas que están en tratamiento oncológico. Y se está analizando para mayores de 60 años. La tecnología y la inversión hace que hoy la vacuna esté antes de lo planeado. Tenemos que pensar en que la vacuna tiene una efectividad elevada…»Sobre la juntada del 25 en la laguna y la madrugada de ayer, Tibiletti dijo que las fiestas clandestinas o multitudinarias eran una preocupación, estamos conformes que dentro de todo la gente se ha comportado. Es comprensible que los jóvenes están agotados, se dio al aire libre, va a tener repercusiones sanitarias en cuanto a contagios. Desde el 25 y 26 me han llegado personas con casos positivos. 15 o 16 jóvenes están aislados por haberse juntado en lugares cerrados. Hubo malestar, es muy difícil llegar al joven en una situación de control o intervenir en forma de seguridad y suspender algo. Podría generar un roce más intenso hasta con agresión. A pesar de malestar se pudo convivir. Lo importante era lograr sanitariamente el menor riesgo posible. No hubo riesgo elevado, preferimos eso antes que las reuniones privadas o en lugares cerrados o en campos sin que nadie los vea. Hubo un comportamiento social aceptable…Los que compartieron bebida, que pasa de nuestra responsabilidad, deberían aislarse. Cada uno es responsable… «

