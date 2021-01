Tibiletti vacunado: Estoy bárbaro…! perfecto, no duele al aplicarse.

En la mañana del lunes Marcelo Nuñez en “Rompe Bolas” conversó con el secretario de Salud Juan Tibiletti a 5 dias de su vacunación, dado que fue el primero en aplicarse la vacuna y motivando a seguir un ejemplo, en la misma mañana lo hizo el director del nosocomio Dr. Mauricio Alejandro.

Sobre la vacunación,.. “Comenzamos con el personal de salud, la gente de terapia intensiva, y los más expuestos. Comenzaba el referente de salud. “Estamos con la problemática de que la gente primero entienda, que tenemos seguir cuidándonos, porque estamos viendo un rebrote…” sobre las 450 dosis, dijo; El día miércoles se aplicaron menos de veinte, pero desde hoy y esta semana se aplicaran arriba de 100, y las próximas semanas el resto que nos mandaron…” sobre su experiencia y como se sentía como primer vacunado de Las Flores, dijo: “Como me siento, estoy bárbaro…! perfecto, no duele al aplicarse, como la antigripal, a lo sumo a los 24-48 horas sentís una molestia donde te la aplicaron, no sentí fiebre, como uno es pediatra y uno convive con esto, convive con las reacciones adversas con los chicos, le advertimos a los padres, que va a levantar fiebre, que va a tener esto… hay vacunas que generan más reacciones adversas, lo que hemos visto en estas aplicaciones que son menos de veinte, un enrojecimiento en la zona, un decaimiento, algún hematoma, lo importante es no tener reacciones adversas severas … “, por otro lado acotaba: “en la provincia ya hay más de 30.000 aplicadas, tuvo solo reacciones simples, nada grave…todos leves y solo le paso a 300 vacunados, es decir el 1 %, la gente tiene que estar tranquila ante los comentarios negativos, y que transmiten miedo, es lo que no tenemos que transmitir, nosotros tenemos que pensar que la vacuna es algo que nos va a proteger, no solo a nosotros y a los que viven con nosotros, y las que tienen factores de riesgo que por ahora no se pueden vacunar, … cuando empecemos a vacunar vamos a disminuir la cantidad de gente que pueda transmitir este virus. También Tibiletti se refirió a los jóvenes, “Los jóvenes piensan que son súper héroes que nada del va a pasar, solo tienen que mantener distancia, usar barbijos, el lavado de mano.. en el hospital la sala de clínica estaba al límite, a los jóvenes no les pasa nada, peros son grandes transmisores.

ENTREVISTA COMPLETA

