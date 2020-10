«Todas las miradas apuntan a mi porque soy el primer caso en Rauch»

En el periodístico del día de la fecha , conversamos con el agente de policía Ezequiel Santillan, oriundo de nuestra localidad, vive en Rauch y que trabajando en Tandil, se contagió de coronavirus.

«Empecé a sentir síntomas el viernes, y más a la noche ya nos aislamos con mi señora y el nene, muchos dolores, no se lo deseo a nadie, son muchos dolores de espalda, lo bueno es que no he tenido fiebre, solo dolores y congestión nasal, el sábado a la noche me hicieron el hisopado y dio positivo, acá estamos encerrados». Con respecto a como descubrió su estado, dijo: Yo estuve trabajando lunes y martes en Tandil cubrimos el puesto sanitario, también hay compañeros aislados, 3 personas del puesto, así que ni bien llegue el miércoles me aislé y quedamos en casa, y el viernes me encontré con que me costaba mucho respirar y me dolía mucho la espalda, el sábado a la mañana la llamé a la doctora Vélez que ya directamente me aisló, a la noche me hicieron el hisopado con los resultados positivos. A mi esposa le hicieron el hisopado también y le dio negativo, y al nene consideraron que no tenía porque tiene 2 años.» sobre la actitud y el apunte de una sociedad cuando tenes el virus, dijo: » Lo peor de todo es la presión social, vas a escuchar comentarios de todo, que no nos cuidábamos, que estábamos todo el día en la calle, lo cual es mentira, pero bueno, yo lo que mas quiero es decirle a la sociedad es que se cuide y haga las cosas como tienen que hacer, porque a mi me dio covid y la verdad que hoy me duele un montón la espalda, es lo mas feo que me pudo haber pasado, tenemos que cuidarnos entre todos. Si yo no me hubiera cuidado esto hubiera sido muchísimo peor. A partir de que anoticie por las redes que tenía covid, tengo un millón de mensajes en todas las redes sociales, todos agradeciendo que me aislé enseguida, alentándome, que no baje los brazos, porque la verdad que entre el viernes y el sábado no deje de llorar, mas que nada porque estuve en contacto con mi suegra que es una persona de riesgo, también con mi cuñado que vivimos al lado, estamos todos aislados, no salimos para nada, los mandados nos los hacen la gente, nos traen cosas. Así que me sentía mal por eso y por mi nene que es chiquito.» sobre la actitud de las autoridades sanitarias de la vecina localidad, explico: » A las autoridades sanitarias de Rauch les tengo que agradecer un montón, soportaron todo muy bien, se portaron de 10 conmigo, me hisoparon y en cuestión de minutos me dieron el resultado, ya que ahí tienen los test rápidos de 15 minutos. Me hicieron un cuestionario, me volví al auto y ahí la hisoparon a mi señora». En Tandil hisoparon a 2 compañeros, tenían los resultados para hoy. Ellos si tuvieron mucha fiebre y están con más síntomas que yo. Todas las miradas apuntan a mi porque soy el primer caso en Rauch, aparte de que si hay más contagios el vector nro. 1 voy a ser yo aunque el virus entre por otro lado. Uno trabajando anda con todos los recaudos,pero si tiene que tocar, te va a tocar.

