Torneo Federal Amateur: con los florenses Tus y Cenzano en cancha, Ciudad de Bolívar goleó a Bella Vista (Bahía Blanca) y jugará la final por el ascenso

El «celeste» goleó este domingo 5-1 a Bella Vista como local y clasificó a la final regional. Ahora espera rival de la Región Patagónica, para ver quién asciende al Torneo Federal A, tras hacer un recorrido por el torneo sin haber conocido la derrota. La clasificación, la consigue estando aún pendiente una fecha de la zona, pero al haber vencido en Bahía Blanca Liniers a Racing de Olavarría por 2-0, ya no hay chances matemáticas de que el segundo alcance a Ciudad. El mérito no es menor ya que, como lo expresara luego del encuentro el técnico Mauricio Peralta, la zona con dos equipos de Bahía Blanca y uno de Olavarría, es una de las más fuertes del país, y Ciudad la recorrió sin perder ningún encuentro. Esa autoridad que tuvo el equipo a lo largo del torneo, se vio reflejada hoy en la cancha, manejando absolutamente el encuentro con recursos acertados que se vieron reflejados en el resultado. Los ex Ferro Emanuel Tus y Sergio Cenzano formaron parte del plantel. Tus fue titular (salió reemplazado en el segundo tiempo) mientras que Cenzano ingresó a los 20´del segundo tiempo.

Fuente: Bolívar Hoy

