UATRE: “Armamos nuestro protocolo interno para cuidarnos y cuidar a todos.”

Esta mañana en «El Periodistico», conversamos con el encargado de UATRE, Javier Cabrera, quien nos habla de diversos temas;

-“Hasta ahora estamos parados con el tema de los operativos, estamos muy alegres, venimos muy bien, UATRE tuvo algunos compañeros con covid”-

-“Algunos trabajadores que vienen, toman todas las precauciones, hacen cuarentena.”-

-“Armamos nuestro protocolo interno para cuidarnos y cuidar a todos.”-

-“Lo que es la obra social OSPRERA, ahora tiene su app para que la familia rural se adapte, y para descongestionar las oficinas, ha sido fantástico, una nueva modalidad para que no se pierda tanto tiempo.”-

-“Hay lugares en los que hay que buscar señal para poder comunicarse, seguimos con un sistema de comunicación malo, se tendría que mejorar. Hoy en el 2020 no tendría que ser tanto problema tener señal, seguimos muy retrasados en eso.”-

-“En el partido de Las Flores nosotros hemos tenido pumas, son animales que donde ven un movimiento raro disparan, mientras no se vea acorralado o amenazado no va a atacar, siempre hubo, pero no se veían con tanta frecuencia como ahora.”-

-“Tenemos que tener en cuenta que son animales muy peligrosos, al igual que los chanchos jabalí, son animales que son salvajes.”-

-“Estamos de lunes a viernes de 9 a 12 en nuestras oficinas, también pueden comunicarse a nuestro whatsapp”-

