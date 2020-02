UATRE va de tranquera en tranquera

Javier Cabrera, delegado de UATRE Las Flores estuvo en la radio contando cómo se encuentran trabajando desde el gremio, en pos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales.

«Somos uno de los gremios que nunca paramos. En Marzo comenzamos otra vez con los relevamientos. A fines de 2019 tuvimos mucho trabajo porque nos encontramos con muchos trabajadores sin registros. Esté 2020 iremos a los lugares donde nos pidieron los compañeros y a otros también», comenzó a relatar en la entrevista.

Contó también una experiencia personal que tuvo meses atrás en Gral. Alvear. «Cuando empezamos a hacer el tranquera por tranquera, entre eso me figuraba un establecimiento que no había forma de localizarlo. El trabajador estaba muy escondido, no estaba registrado y tenía mucho trabajo. Llegamos a él gracias al sistema que tiene el RENATRE», sostuvo, asegurando que las nuevas tecnologías y el arduo trabajo en conjunto ayudan a detectar estos casos.

En cuanto al trabajo que llevan a cabo con los trabajadores golondrina, manifestó «el Ministerio y RENATRE trabaja mucho junto a los trabajadores golondrina. Por ejemplo los que hacen la papa en Tandil, Belgrano o Pila. Esos trabajadores están registrados y en cada empresa que trabajan, tienen la obligación de darlo de alta. Así pueden acceder a su derecho y el fondo de desempleo».

Por otro lado, sobre el aumento de sueldo para el 2020, informó «en paritarias conseguimos el 20,15% más el bono de $4000 que se cobrará en cinco cuotas de $800, que se toma como futuro aumento».

Aparte, el último fin de semana participó de Corsolandia junto a varias familias que vistieron a sus hijos con ropa de campo. «Se me ocurrió invitarlos a participar y los papás trajeron a los chicos del campo. Había mucha alegría y tanto chicos como grandes disfrutaron muchísimo. Tuvimos 21 chicos anotados, hasta había nenes de General Alvear anotados. Fue muy emotivo para mí», reflexionó Javier sobre esto.

Además de todo este trabajo que vienen realizando, anunció que se están entregando kits escolares para los hijos de los afiliados. Quien necesite puede acercarse a UATRE con el último recibo de sueldo, el carnet de afiliado y fotocopias de DNI de los estudiantes.