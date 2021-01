UDOCBA Las Flores y las clases presenciales: «Es imposible concurrir en un 100%»

Alejandra Foronda, delegada de UDOCBA Las Flores, se refirió este sábado en la 91.5 al regreso de las clases presenciales previstas para el 2021. «Es imposible volver en un 100%. No todos los alumnos, docentes y auxiliares pueden concurrir debido a que la capacidad edilicia de las escuelas que no dan abasto. Hay que invertir más en infraestructura teniendo en cuenta esta pandemia». Foronda indicó luego que «lo más lógico, como se dijo oficialmente desde el gobierno, es una asistencia paulatina. No obstante creemos que se debería definir bien la forma en que vamos a volver». Sobre la actividad durante el año pasado, la dirigente manifestó que «lo positivo para este nuevo año es aprovechar toda la experiencia que los docentes han adquirido durante el 2020 con el trabajo virtual y poder delinear una política educativa donde quede bien tratada la Bimodalidad. No como una experiencia piloto sino como algo concreto. Sería bueno que desde Educación se definan bien las pautas para lo que podría ser una segunda ola de Covid en otoño-invierno».

Comparte esto: Tweet