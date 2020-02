Una teoría de la conspiración asegura que la epidemia del coronavirus no ha sido por casualidad

Los expertos han confirmado además que, a nivel científico, no podría ser posible. La evidencia muestra que el virus necesita de un transmisor intermedio para poder expandirse, y eso no se ha dado en laboratorios de ningún sitio, sobre todo teniendo en cuenta que los transmisores que se barajan en la actualidad son de tipo animal, como los mencionados murciélagos u otros animales como ciervos o serpientes.

Lo que deberíamos preguntarnos además de su posible origen, es si se puede detener la transmisión del coronavirus. Los expertos aseguran que la cadena se podría frenar si se lograran controlar el 50% de los posibles contagios. Una tarea difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que hay casos de contagio que no tienen siquiera relación directa con casos raíz, sino que han infectado de manera secundaria y pueden presentarse asintomáticos (a las que no se puede identificar, pero que se calculan en un 20%). Contener el virus no es fácil, pero sí posible, al menos fuera de China.