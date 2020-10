Valentin Gennuso: » Las motos son uno de los problemas mas preocupantes de Las Flores»

En la mañana del día de hoy, en el programa de Marcelo Nuñez, conversamos con el Concejal Valentin Gennuso del Bloque JXC, sobre el ruido de las motos este fin de semana;

-«Fue un domingo complicado con respecto a ese tema, el ruido por toda la ciudad, estuvimos conversando con el Concejo Deliberante, con el comisario, también con el Director de Tránsito porque es una preocupación que ya viene acrecentándose cada vez más y estos tiempos con los días mas lindos cómo hizo este fin de semana potencia muchísimo más el uso de las motos y y esta cuestión se está volviendo cada vez más más compleja.»-.

-«Totalmente yo creo que para ese tipo de cuestiones lo más importante es una decisión política integral, atacarlo entre todos los sectores involucrados, desde dirección de tránsito, el Ejecutivo con la decisión política de hacerlo, la policía como brazo ejecutor, siempre teniendo en cuenta que no se puede perseguir, a veces todavía es más peligroso una persecución de la policía atrás de la moto. Ya se ha trabajado anteriormente este tema, inclusive se había logrado de alguna manera reducir un poco. Por lo que respecta a la campaña del casco, en su momento cuando se aplicó el tema del casco a la hora de cargar combustible se redujo muchísimo ese problema, la gente empezó a tomar mas conciencia, empezó a usar mas el casco, pero si no están los controles firmes, la gente se relaja y vuelve a pasar todo lo que esta pasando ahora, desde mi punto de vista esto es una decisión política fuerte he integral para poder cortarlo de raíz y que no sean acciones aisladas como la noche qué la celebramos y en buena medida que se hayan podido secuestrar esas motos y hacer estos operativos.»-

-«Algo que está pasando también los domingos es que es una zona liberada, a raíz de toda preocupaciones que nosotros queremos conocer cómo se trabaja los domingos, ya sea si hay designados para recorrer la ciudad los domingo, si no hay personal, si no lo hubiera habría que ver la manera de agregar para que el domingo vayan. También en la laguna es necesario que haya vigilancia porque se levanta muchísima velocidad, la gente va a caminar pero realmente es muy peligroso, es un tema en este momento te diría que de lo más preocupante en Las Flores.»-

-«Sobre el uso de los espacios públicos: No hemos tenido ninguna definición, yo no sé si la idea es convocar alguna reunión de comisión de emergencia para definirlo, por lo menos hoy a esta hora no hay ninguna definición concreta.»-

-«Nosotros con respecto a este tema venimos hace rato trabajando y hace rato solicitando las posibilidades de que se adecúen los protocolos que haya que adecuar para que las plazas y los espacios públicos se habiliten, son ya más de 7 meses con los chicos y la posibilidad de tener espacio para poder jugar, para sociabilizar y la verdad que se pone realmente muy denso. Presentamos proyectos de resolución para solicitar lo que se pudiera, qué tipo de protocolos se necesitan para mayor seguridad y control posible, las autoridades sanitarias creían que no estaban dadas las condiciones para poder habilitar este fin de semana.»-

-«Necesitan un mensaje claro y no contradictorio porque quién va a poder decirle mañana a una familia con un chico que no ocupe la Plaza Italia pero se habían juntado antes mas de 50 personas. Esperemos que el fin de semana tener alguna definición.»-

