Viviam Perrone: “Esta ley es para que los derechos de la víctimas se equiparen con los derechos de quienes nos colocan en este lugar”

Viviam Perrone, referente de la Asociación Madres del Dolor, habló este viernes en «El Periodístico», luego de la aprobación de la Ley de Víctimas en Diputados.

«Nosotros, como familiares de víctimas, siempre estamos con las esperanzas en lo alto porque son muchos años de reclamo. Tenía la esperanza que ayer mismo se convirtiera en ley, pero hubo algunas modificaciones mas, habrá que esperar un poco más, ahora volvió a pasar al Senado por 3 modificaciones que tuvo», comenzaba Viviam.

Sobre la ley nacional, dijo: “luego que las ONG nos agrupamos los familiares de víctimas bajo una convocatoria que la llamamos “Para que no te pase”, porque la verdad es que esta ley no es para nosotros ni para nuestros hijos que ya fallecieron no, con solo encender el televisor vemos que todos los días tenemos mas y mas victimas, esta ley es para que los derechos de la victimas se equiparen con los derechos de quienes nos colocan en este lugar, los asesinos , los violadores, los que se dan a la fuga, porque quien mata desde el primer segundo tiene un abogado que pagamos todos nosotros, las víctimas no tienes asesoría legal ni psicológica, en mi caso jamás entré un tribunal..Cuando uno está en otro mundo no le interesa y luego se transforma en un pseudo abogado, yo nunca en mi vida había entrado a un juzgado, yo estaba en otro mundo porque no me interesaba, por eso esta ley es para que las víctimas tengan asesoramiento jurídico y psicológico, que nos escuchen..para que nos traten dignamente. “sobre el lamentable hecho de esta madrugada donde fallece un nene de 5 años, expresó… “Eso que pasó hoy no fue un accidente, porque si nos detenemos en el lugar del hecho, si vamos alcholizados, en el 90% de los casos es porque hay exceso de velocidad o el conductor estaba ebrio. “Si se puede evitar no es un accidente”. La mayoría de los casos es por tres causas, velocidad, alcohol y uso del celular, los jóvenes mueren en su mayoría por accidentes viales. Hay mucha imprudencia y les quitan la vida a los más vulnerables.” Al ser consultada si se ha tomado como referencia a otros países para la confección de la ley, dijo: “Vemos cómo funciona en otros países y cómo podría funcionar aquí con otra realidad. Tomamos a países cercanos como Chile y Uruguay. Hay más controles y se cuidan más al conducir. Eso se los decimos a los diputados. Si las cárceles no sirven, cerremos las cárceles y hagamos que se invierta el dinero en otras cosas, en educación. Si se dice que podes ir a la cárcel la gente que maneja se preocuparía más… En Argentina solo se puede quitar el carnet con un máximo de 10 años, yo digo por qué… porque la vida de una víctima no regresa. La única semana que no recibí denuncias por siniestros viales fue en la primera semana de cuarentena, a partir de la segunda comenzaron me volvieron llegar denuncias por picadas ilegales por ejemplo. El ser humano necesita un límite, sin dudas. Se saben que hay picadas y yo las escucho en donde vivo. Cuando denuncio me dan excusas, se tiran la pelota entre municipio y provincias…” con respecto a cuando se le daría tratamiento en el senado, manifestó: “El martes de la semana que viene se tratará, y como ya lo habían debatido, en senadores parece que ese día se convierte en ley!!!

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

