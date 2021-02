Vuelco del camión de cervezas: afirman que saquearon el camión

El rodado que manejaba un camionero pringlense -que afortunadamente no sufrió heridas-, y que volcara a la altura de Las Flores el pasado 18 de febrero -ver nota aparte-, fue saqueado casi en su totalidad. «Familias enteras desfilaban con las cajas de cerveza, fue una vergüenza» contó un testigo al Diario «El Orden» (Cnel. Pringles). El rodado sufrió un desperfecto -se reventó un neumático delantero- y volcó sobre uno de sus laterales en la banquina de la ruta. El hecho sucedió en horas del mediodía del jueves 18, a la altura del km 174 de la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del acceso a Rosas en el partido bonaerense de Las Flores. El camión transportaba cerveza, y rápidamente se acercaron al lugar los «saqueadores» tal como sucede en cada vuelco que se produce de camiones que transportan mercadería. «Lo saquearon al camión, venían familias enteras a llevarse la cerveza», relató un testigo de lo que sucedía, al medio gráfico. Mencionan en dicho medio que algunas personas intentaban ayudar con la carga del camión pero muchísimas más eran las que iban en busca de llevarse la mayor cantidad de cerveza posible a sus casas. «Los que ayudaban eran camioneros que pararon, pero mientras la policía no dejaba juntar a algunas personas, venían otras a las que sí les dejaban». «Era increíble ver a la gente con chicos, autos, mujeres, todos se cruzaban la ruta, se les caían las latas, una vergüenza. Se cruzaban y había mucho transito, pero se iban con los baúles llenos» señaló el testigo de este incidente. El camión, perteneciente a Quilmes de Puertas del Sur Bahía Blanca, viajaba desde Buenos Aires hacia estos lados, y luego del vuelco se acomodaban las cajas de cerveza para hacer un trasbordo. La situación empeoró en horas de la noche, donde el lugar se convirtió en «tierra de nadie». «Cuando llegó la noche, la gente se metía a escondidas, a lo oscuro, y se robaban lo que quedaba. No se podía controlar».

La fuente indicó que se peleaban entre los mismos saqueadores, por las cajas de cerveza «Acomodaron para cuando llegara el otro camión, pero para cuando llegó, ya se habían robado casi todo. Solamente dejaron tres pallets con cerveza que se llevó el otro camión».

El chofer estaba adolorido pero en buen estado de salud «La gente se acercaba a llevarse la cerveza, nadie preguntaba por el chofer. En muchos accidentes ni preguntan si hay un lesionado, lo único que quieren es robar» señaló. «El chofer tenia golpes y estaba dolorido, pero no se quería ir porque le iban a robar todo lo del camión. Hay que saber que si la carga está asegurada, primero tiene que ir el seguro, sacar fotos, y ver qué es lo que se puede llevar o no». Indicó que por esa ruta transitan muchísimos camioneros en viajes de larga distancia, y que haber presenciado eso fue una total impotencia. «Fue una total impotencia como lo es en todos los vuelcos de mercadería, pero esto fue alevoso» cerró el testigo.

Fuente: Diario «El Orden» (Coronel Pringles)

Comparte esto: Tweet