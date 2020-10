Yaneth Galarza hace un descargo en nombre de los vecinos del Barrio Los Manzanares

Ante la persistente lluvia, hubo algunos barrios que tuvieron mucha agua, lo que llevó a la inquietud de varios vecinos, por eso en la mañana del día de hoy en el programa conducido por Ernesto “Chino” Varela, hablamos con Yaneth Galarza, vecina del Barrio Los Manzanares, quien nos informó el descargo de los habitantes de dicho barrio:

-“La vereda de 25 de mayo está bastante bien, pero la del parque está intransitable, acá no tenemos cordón cuneta, es como si fuese una calle rural, hasta que el sol no seque, no se va el agua. No hemos tenido vecinos a los que les ingrese el agua.”-

-“La continuación de San Martin, la Avenida Abel Guaresti es intransitable porque cuando hay lluvia no se puede pasar, como alternativa tomamos 25 de Mayo, hasta Carramasa, y sin lluvia por la arena, nos hacen pozos y tampoco se puede pasar. Hay muchos vehículos que terminan del lado de la cuneta.”-

Sobre la pintada de la arcada de la Laguna: “Es algo lindo, pero uno busca cosas más necesarias que una pintada de la arcada, como la cartelera para señalizar las calles, es imposible que te den una dirección y no perderte.”-

-“El Centro Regional Los Manzanares está cerrado, era el único lugar donde tenían los chicos para recrearse, necesitamos un lugar verde para que vayan a jugar. Me interesa mucho conseguir un lugar para ellos, nuestros hijos están en constante peligro, porque agarran una pelota y se les puede ir a la calle, nuestros chicos la única plaza más cerca que tienen esta a 20 cuadras. Hablamos con el delegado y él se encarga de pasar un informe, pero hasta ahora no hay respuesta. Vimos varios terrenos que están desocupados, pero el delegado nos dijo que hay algunos que tienen dueño, incluso hay barrios que son mas nuevos que este y tienen plaza y salita. “-

-“Nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos, incluso personas que no tienen hijos se ofrecieron para plantar árboles ellos mismos.”-

-“En Alem hicieron una limpieza y sacaron unos árboles gigantes que eran el terror de los vecinos los días de lluvia, también la ensancharon.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

