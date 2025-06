60 años de la Facultad de Ciencias Exactas (Tandil): una florense fue parte de la presentación del libro conmemorativo

La florense Clara Ribas fue parte de la presentación del libro conmemorativo por los 60 años de la Facultad de Ciencias Exactas de Tandil. El proyecto empezó para conmemorar los 60 años de la facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN llevado a cabo desde una práctica socioeducativa coordinada entre la Subsecretaría de Extensión de la facultad de Ciencias Exactas y de la facultad de Ciencias Humanas en donde participaron docentes, no docentes y estudiantes de ambas facultades. El trabajo tuvo varias etapas y empezó con la búsqueda en documentos institucionales, específicamente en actas del Consejo Directivo y Académico, que iban de 1969 a 1976. La siguiente instancia fueron las entrevistas a especialistas en la historia de la Universidad. Por último se llevó a cabo la búsqueda de antecedentes y documentación en prensa. Esta publicación conmemorativa ofrece un recorrido por la historia de la Facultad, organizado en tres momentos clave: sus orígenes y el proceso de transformación de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas a Ciencias Exactas, en el marco de la nacionalización de la UNICEN, el período de democratización y normalización, que consolidó su proyecto institucional y la etapa más reciente, desde fines del siglo XX hasta los primeros años del XXI, en la que fortaleció su perfil académico y científico. La presentación fue el pasado miércoles en la Unicen. «Cuando surgió la idea de este libro me di cuenta de que era una oportunidad para explorar la historia de nuestra facultad y conectar con las generaciones pasadas. Además formamos un grupo de alumnos, docentes y no docentes que nos permitió combinar nuestras diferentes perspectivas y conocimientos», agregó la florense de 22 años. «Por mi parte, uno de los mayores aprendizajes fue reconocer el impacto que nuestra facultad tuvo en la vida de tantas personas. Cada testimonio nos reveló cómo las experiencias vividas en la facultad moldearon las vidas de cada uno. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, a los profes que nos guiaron y a aquellos que compartieron sus experiencias con el equipo. Fue una maravillosa experiencia», sentenció Clara.

