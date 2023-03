Acto por el aniversario de la fundación de Las Flores

Con el izamiento de la inmensa insignia patria ubicada en el mástil central de la Plaza Mitre, encabezado por el intendente Alberto Gelené, acompañado por distintas autoridades de su gabinete y del HCD, autoridades institucionales, Ong, educativas, eclesiásticas y criollas; del Centro El Resero, agrupación Carmen de Las Flores, la Escuela Agraria que se presentaron con una tropilla de más de 20 animales dieron respaldo al acto por los 167º aniversario de Las Flores.

En el evento, se escuchó el himno nacional argentino para darle paso a la reflexión del cura párroco Martín Ripa. Luego, llegó el repaso de nuestra historia con la profesora Nora Genaro, expresando:

“Nada fue fácil, todo fue difícil, todo complicado, sin casas, sin molinos, sólo habitados por pueblos nativos, en 1821 comienza el asentamiento blanco en estas tierras, los ranchos aislados, las pulperías, las postas, luego las estancias un poco más lujosas, luego se establece la ley de enfiteusis, para que quienes pudieran ocupar tierras en grandes extensiones en toda esa zona, el partido creado por Rosas estaba dividido en 13 secciones, 13 estancias, este territorio poblado por gente rural, campesina, en cada estancia había cientos de personas que trabajaban, todo artesanal, no había industrias, en esta situación es donde M.V. Paz es nombrado Juez de Paz con asiento en Los Carrizales, en su campo que había comprado a sus parientes, no era una persona que venía a fundar una ciudad, descendía de una familia de conquistadores, tal es así que en 1550 llega Paz Figueroa a lo que es Ecuador y Perú, se desplazan hacia el sur hasta territorio argentino, sus parientes entran por el Rió de la Plata, de todo eso llega Manuel V. Paz a Buenos Aires, llega aquí porque su futuro suegro lo entusiasma para que venga al campo, lo compra, pone un negocio de ramos generales en la estancia para hacer canje y trueque con los indígenas, al ser nombrado juez de paz tiene la posibilidad de fundar la cabecera del partido…”

Se escucho la palabra del intendente Gelené que tocó lo político al referirse implícitamente a las obras en ejecución:

“La historia que nos cobija en el hoy, en el presente, en lo que significa el desarrollo de la ciudad que hoy honramos, con un futuro donde debemos cuidar el trabajo y el esfuerzo de todos los que nos precedieron. Es importante para visualizar y trabajar de nuestro futuro con participación y compromiso de cada uno de los sectores que contribuyen al desarrollo de la ciudad y ver que el esfuerzo que vale la pena. Creo haber honrado en lo personal esa responsabilidad en un desarrollo y crecimiento del 45% en su estructura urbana. Ese crecimiento es para todos, para que podamos vivir en el lugar que nacimos, por eso es importante concientizarnos de nuestros valores históricos. Es muy importante, ese trabajo que hoy se ve, tal vez Sordeaux no imaginó la conjunción de las Avdas. Cruz Marqués, Independencia “la obra que estamos realizando”, cuando la responsabilidad la tenemos y las que no la tuvieron y no la llevaron adelante, tengámoslo en cuenta para trabajar en el futuro con responsabilidad…”

El acto finalizó con la presentación del coro polifónico a cargo del profesor Miguel Polito interpretando himno a Las Flores y desconcentración.

