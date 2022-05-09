Ahora el cuento del tío llega a los alquileres

Ahora el cuento del tío llega a los alquileres1 minuto de lectura
INFORME POLICIAL
ALERTA …….NUEVA MODALIDAD CUENTO DEL TIO!!!!!!
LA Cupsula DE LA ESTACION DE POLICIA COMUNAL LAS FLORES, ALERTA A LOS VECINOS FLORENSES, SOBRE ENGAÑOS DE OFERTA DE ALQUILER A VALORES IRRISORIOS, PIDIENDO UN VALOR DE ALQUILER DE 25 MIL PESOS, QUE DEBE SER DEPOSITADA A UN CBU, EXIGIENDOLE AL INTERESADO QUE ABONE EL MES DE DEPOSITO Y MES DE ALQUILER PARA SER RESERVADA; CASO CONTRARIO EL INTERESADO PIERDE LA POSIBILIDAD DE RENTAR EL INMUEBLE, ANTE OTROS OFERENTES QUE CONCRETEN LA OPERACION.
POR FAVOR NO ACCEDA A ESTOS ENGAÑOS. PARA EL CASO DE HABER SIDO VICTIMA ACERQUESE A ESTA ESTACION POLICIAL.
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