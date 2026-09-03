BM – jueves 3 de septiembre

VISITA DE AUTORIDADES PROVINCIALES PARA SEGUIR ARTICULANDO ACCIONES PARA LA COMUNIDAD La secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, encabezó una jornada de trabajo y recorrida junto a Diego Ginestra, representante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Durante el encuentro, recorrieron los diversos espacios donde se llevan adelante los programas y actividades diarias de la Secretaría donde evaluaron el impacto de las políticas públicas locales. Además, inspeccionaron los avances en la obra en marcha de la Pista de Skate, y obras finalizadas, como el Aula Tecnológica del Centro de Promoción Comunitaria «Ositos Cariñosos», destinadas a fortalecer la infraestructura comunitaria y ampliar los servicios para los vecinos. Estas obras reciben el acompañamiento del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, y su directora, Andrea Cáceres. El trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires permite seguir garantizando derechos, mejorando la atención territorial, construyendo espacios acordes a las necesidades de cada familia y seguir transformando la realidad de nuestra comunidad juntos.

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